Kendt dansk tøjfirma solgt

Den aarhusianske rigmand Allan Freivald etablerede tøjfirmaet Sisters Point, der sælger skandinavisk modetøj til kvinder, i 1994. Nu er hans tid som ejer fortid, da han har solgt firmaet.

Nye ejere i firmaet er Rasmus Buus Nielsen og Susanne Buus Nielsen, der har været en del af firmaet i mange år, og overtagelsen skete 30. juni.

- Det har, de sidste otte år siden Rasmus og Susanne blev medejer, ligget i kortene, at Rasmus og Susanne en dag skulle overtage firmaet. Det glæder mig, at det nu er lykkedes for dem, og jeg er sikker på, at de vil fortsætte den gode rejse, som Sisters Point har været på over de sidste godt 23 år, siger Allan Freivald til Tøj.

Tjente mange millioner

Ifølge Finans.dk er den tidligere ejer Allan Freivald blevet mangemillionær på Sisters Point, som gennem årene har givet store overskud. Således tjente virksomheden 7,1 mio. kroner i 2017. Selskabets egne butikker tabte dog penge.

En af de nye ejere Rasmus Buus Nielsen glæder sig meget til at fortsætte i samme spor som Allan Freivald.

- Jeg vil gerne videreføre, den måde vi har gjort tingene på indtil nu, og sørge for, at brandet klarer sig godt, så vi bliver ved med at have tilfredse kunder. Det vil vi fortsat gøre ved at have fingeren på pulsen hver dag og lave friske varer i sæsonen til omgående levering. Vores strategi er, at kunden køber en vare i dag og får den leveret i morgen, siger Rasmus Buus Nielsen til Tøj.

Ifølge firmaet selv var tanken bag Sisters Point at lave et nyt ungt tøjfirma, men i stedet for tidens traditionelle to årlige kollektioner, skulle Sisters Point have fokus på hurtig levering af tidens tendenser, ingen faste kollektioner - bare trends til tiden, skriver Stiften.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra den tidligere ejer Allan Freivald, men det har ikke været muligt.