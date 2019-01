Kendt dansk webshop hacket: 473 kunders kortoplysninger lækket

Bahne.dk har været udsat for et hacker-angreb.

Det oplyser administrerende direktør Benjamin Røpke til Ekstra Bladet.

Der er mistanke om, at 473 kunders betalingsoplysninger er blevet lækket fra hjemmesiden. Isenkram-kæden er nu ved at kontakte de mange kunder både på mail og på telefon.

Samtidig er Bahne.dk blevet lagt ned, mens to it-sikkerhedsfirmaer undersøger hackerangrebet til bunds.

Benjamin Røpke fortæller, at det indtil videre ikke er særlig meget, som han ved om hackerangrebet.

- Der er mistanke om, at vi i perioden fra 29. december klokken tre om natten og indtil 2. januar klokken 12.30 har været udsat for et hackerangreb. I den periode har 473 kunder handlet på bahne.dk. Og det er opfattelsen, at ukendte hackere har fået adgang til deres betalingsoplysninger, siger Benjamin Røpke til Ekstra Bladet.

Det er planen, at angrebet skal anmeldes til politiet og datatilsynet fredag. Indtil da arbejder it-sikkerhedsfirmaerne på at skaffe så meget information som muligt, som myndighederne kan udstyres med.

Der vil derfor ikke være muligt at handle via websitet bahne.dk i en periode.

- Vi er blevet anbefalet, at så længe vi ikke ved noget, så lukker vi butikken på nettet. Det er sikkerhed frem for omsætning. Jeg vil være 110 procent sikker på, at det er sikkert at handle, før vi går i luften igen. Ikke et sekund før, siger den administrerende direktør.

Det er ikke første gang, at Bahne.dk er blevet hacket. Frem mod black friday blev hjemmesiden ligeledes hacket. Dengang fik 3300 kunder lækket deres betalingsoplysninger.

Den sag undersøges stadig både af Bahne selv og af myndighederne. Benjamin Røpke fortæller, at det endnu ikke er lykkedes at finde frem til dem, der stod bag hackerangrebet dengang.

Se også: Direktør efter sikkerhedsbrist på webshop: - Har ikke konstateret misbrug

Man kan få opfattelsen af, at jeres sikkerhed på nettet ikke er, som den bør være, når det kan ske to gange på få måneder?

- Jeg vil gerne sige, at vi har fulgt alle de anbefalinger, vi skal følge. Vi har gjort alt og har hele vejen i gennem været 110 procent overbevist om, at vi har et sikkert website. Det har vist sig, at der er mistanke om, at det ikke er tilfældet. Det gør vi noget ved nu.

Benjamin Røpke understreger, at det alene er kunder, der har brugt deres kreditkortoplysninger til at handle på bahne.dk, som er ramt. Kunder, der har handlet i Bahnes fysiske butikker er ikke berørt.

Se også: Kendt butikskæde udsat for 'sikkerhedshul': Spær dit dankort