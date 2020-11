Kendt debattør: - Minkavl har i årevis været en skamplet på landet

Debattøren Ditte Giese mener, at minkavl er en skamplet for Danmark

Mens landbrug og fiskeri i disse timer indtager København og Aarhus har den kendte debattør Ditte Giese et helt andet syn på minkhvervet, der er genstand for demonstrationen.

4. november bekendtgjorde Mette Frederiksen, at alle mink i Danmark skulle aflives. Siden blev det slået fast, at beslutningen blev taget ud lovhjemmel. Fødevareminister Mogens Jensen gik, og i dag er 700 traktorer på gaden for at demonstrere.

Men Ditte Giese mener ikke, at det er 'en menneskret at pine dyr i generationer'.

'At Danmark har tilhørt eliten indenfor dyreplageri i form af minkavl har i årevis været en skamplet på landet, som vi på en eller anden måde har set gennem fingre med, fordi ingen rigtig har et forhold til mink. Det er hverken et nuttet dyr, eller et man spiser. Pels er en overklasseting, så for den brede befolkning har mink ikke været inde på lystavlen – kun hos visse veganere og dyreaktivister,' skriver hun på sin blog på Heartbeats:

'De seneste uger har været et rodet og grimt forløb, og det har været frustrerende at se regeringen, der ellers siden foråret har holdt en beundringsværdig kurs til fordel for folkesundheden, sundhedsvæsnet og landets svageste, vakle og dumme sig. Nu kommer regningen så for den juridiske fadæse – takket være en succesfuld kampagne fra medierne, minkavlerne, oppositionen og en lang række borgerlige debattører. Ingen politiske partier er som sådan imod, at de smitteplagede dyr skal aflives, det var mere måden, det skete på – hvilket er girafsprog for, at det skulle være sket med mere blid hånd.'