Kendt erhvervsmand: Disse brancher lider ikke under krisen

Coronakrisen har givet en økonomisk mavepuster til mange virksomheder. Men der er også nogle virksomheder, som har kronede dage i disse tider sammenlignet med sidste år.

Det viser en opgørelse som er udarbejdet af regnskabsprogrammet Dinero.

Det viser sig nemlig, at danskerne tørster efter vin og spiritus under coronakrisen.

- Mange brancher er kørt fuldstændig i sænk lige nu. Omsætningen er forsvundet, og medarbejderne bliver fyret. Men der er heldigvis også brancher, som går imod strømmen, og hvor omsætningen eksploderer, fortæller Martin Thorborg, som er administrerende direktør i Dinero.

Femdoblet salget

Den branche, som har oplevet den største opgang er engroshandel med vin og spiritus ifølge Dinero.

De små engrosvirksomheder, som sælger de sprittede drikkevarer har virkelig noget at trække på smilebåndene over. De har næsten femdoblet deres omsætning sammenlignet med perioden 11. til 31. marts 2019 og samme datoer i 2020.

Helt præcist er omsætningen gået fra 1,1 million kroner i 2019 til en omsætning på 5,2 millioner kroner i 2020. Det er en stigning på hele 382 procent.

Ikke kun sprutten

I takt med at flere og flere arbejdspladser har sendt medarbejdere hjem eller har skiftende arbejdstider, så er danskerne blevet mere opmærksomme på de småprojekter i hus og have, man selv kan lave.

Det kan i den grad også mærkes hos byggemarkederne og værktøjsmagasiner, som har oplevet en markant højere omsætning. De har haft en stigning i omsætning fra 0,9 millioner kroner til 2,9 millioner kroner. Det svarer til en stigning på 234 procent sammenlignet med sidste år.

Og ikke lige så overraskende har virksomheder, som sælger rengøringsmidler tilmed oplevet en stor efterspørgsel.

Mere tid

- Vi har pludselig fået tid til at få rengjort huset, fikset haven og til at læse bøger, og det nyder nogle virksomheder godt af. Og så har vejret jo været glimrende, så mon ikke også det betyder, at danskerne har siddet i solen med en god øl eller rødvin, siger Martin Thorborg.

På trods af at der er nogle virksomheder, som har gang i biksen i disse tider, hvor statsministeren har lukket ned for det meste af landet, så er der også nogle brancher, som bløder.

- De næsten 16.000 virksomheder, som vi har kigget på i Dinero, mistede 24 procent af deres omsætning sammenlignet med året før. Dét er en alvorlig økonomisk mavepuster for både virksomhedsejerne, men også for hele Danmark, uddyber Martin Thorborg.