Kendt erhvervsmand: - Vi skal kun arbejde 30 timer om ugen

Tidligere fik han medarbejdere til at overnatte på arbejdspladsen for at mindske spildtid. Nu opfordrer han dem til så slå benene op og spille bordtennis

Iværksætteren Martin Thorborg er en af mændene bag Danmarks første søgemaskine Jubii. Han har siden 2013 været administrerende direktør i Dinero, som er et regnskabsprogram - en virksomhed han ligeledes har stiftet.

Han er en prominent herre i IT-branchen, og har ikke været bleg for at fortælle om sine egne og medarbejdernes ekstremt lange arbejdsdage og uger.

Nu har piben fået en anden lyd.

I stedet for at sidde og lade som om, at man laver noget i otte timer på sit arbejde, så mener Martin Thorborg, at man burde arbejde effektivt i færre timer. Foto: Charlotte de la Fuente

Han drømmer nemlig nu om at have en virksomhed, hvor alle medarbejdere maksimalt arbejder 30 timer om ugen, fortæller han til Computer World.

- Lige nu er det ikke en realitet, fordi vi er en del af en større koncern, hvor der er andre chefer, som ikke deler min opfattelse, fortæller han til Ekstra Bladet.

Og derfor må han rette sig ind efter de normale 37 timer, som alle andre medarbejdere i koncernen Visma også arbejder.

Men han sørger for, at ingen i virksomheden får lov til at arbejde over.

Spild af tid

Målet for den succesfulde iværksætter er soleklart:

- Det er din hjerne, jeg har købt. Ikke dine ben. Derfor vil jeg hellere have mine medarbejdere til at arbejde seks/syv timer om dagen, frem for at de sidder udkørte og lader som om, de laver noget indtil klokken bliver 16. Det er spild af tid for alle parter, fortæller han.

Som ansat hos ham, skal man finde ud af, hvornår på dagen, man selv er mere produktiv, kreativ og innovativ. Og hvis det er klokken 13, så giver man den en skalle i timerne omkring.

- Det er der, jeg som arbejdsgiver får mest ud af det, og det er, at folk også er gladest for at arbejde, siger Martin Thorborg.

- Der kommet et tidspunkt i løbet af dagen, hvor man bare er brugt op. Gå hjem og kys på kæresten eller gå en tur, fortæller Martin Thorborg. Foto: Charlotte de la Fuente

- Folk skal have lov til at spille lidt bordfodbold eller gå ned og ryge. Slå benene op så de kan tænke sig om. Det er det, jeg betaler dem for.

- I løbet af mine 25 år i branchen har erfaringen vist mig, at fejlene begynder at komme, når medarbejderne er udkørte.

- Har du været en for hård arbejdsgiver tidligere?

På spørgsmålet om Martin Thorborg tidligere har været alt for hård, lyder svaret klart og prompte:

- Ja. Det har jeg. Men jeg var skide god til at motivere folk til at være der længere, fortæller han.

For dengang var der ikke tale om 30 timers arbejdsuger, der var tale om at overnatte på arbejdspladsen for at spare transporttiden.

- Dengang jeg var chef i Jubii, der havde jeg monteret fem-seks senge, så folk kunne lægge sig til at sove til næste morgen, hvis de blev trætte, fortæller iværksætteren.

Ung, dum og uerfaren

Men ikke nok med sengepladserne, så var der også altid gratis morgen-, middag- og aftensmad på kontoret.

- Så kom folk lidt tidligere ind for at kunne få gratis morgenmad og så blev folk også til sent, for så kunne folk også få gratis aftensmad.

Men som den succesfulde iværksætter nu forklarer det, så er det ikke sådan, han tænker længere.

- Det er jo en udtalelse, jeg ikke er stolt af i dag. Det kan jeg lige så godt sige. Dengang var jeg ung, dum og uerfaren. Man har vel lov til at blive klogere, fortæller han.