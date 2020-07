Kendt forfatter i corona-krig

Den svenske forfatter Jan Guillou har fået sig viklet ud i noget af en krig med Norge.

En 'corona-krig', fristes man til at sige.

Forfatteren fortæller nemlig, at han har modtaget en stak breve fra nordmænd, som triumferer over, at Sverige angiveligt har fejlet i kampen mod den frygtede virus.

- Det er klart, at jeg bliver overrasket, når helt ukendte nordmænd sender triumferende mails om, hvordan Sverige har fejlet. Jeg må jo nok kalde den gennemgående tone i meldingerne for skadefryd, fortæller forfatteren til den norske avis VG.

Indtil nu har Sverige haft langt flere dødsfald som følge af virusen end både Danmark og Norge. Nemlig over 5600 døde.

Den rigtige beslutning

Alligevel støtter forfatteren den svenske strategi.

- Vi har ikke lukket skoler, som man gjorde i Norge. Det viser sig nu, at Sverige tog den rigtige beslutning, fastslår Guillou.

Han har i en kronik i Aftonbladet forleden slået fast, at både Danmark og Norge på længere sigt vil blive ramt langt hårdere end Sverige. Og det har i den grad fået nordmændene til tasterne.

Guillou angriber Norge for at have grebet corona-krisen helt forkert an. Blandt andet da Norge valgte kun at åbne for rejser til øen Gotland på den svenske østkyst.

- Det blev sådan set helt komisk, at det var i orden at rejse til Gotland. Ved du, hvem som tager til Gotland om sommeren? Det gør en masse folk fra Stockholm, forklarer Jan Guillou i interviewet med VG.

En meter inde i Norge

Forfatteren afslører dog også en vis portion social ulydighed. Han har nemlig personligt været et smut i Norge, mens det var forbudt.

- Jeg har været på tur i fjeldet i Norge. Eller i hvert tilfælde en meter inde over grænsen ved Trøndelag. I mine 75 år har jeg aldrig været forberedt på, at jeg ikke må sætte min fod ned i Norge. Den sidste gang var under besættelsen. Men nu ligger jeg og alle mine norske og svenske venner klar i starthullerne til at besøge hinanden, lyder det fra den prisbelønnede forfatter.

Det forlyder ikke noget om, hvorvidt forfatteren forventer vrede mails fra danskere, eftersom han også har draget Danmark ind i den gryende konflikt.