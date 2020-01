Kendt hotel-direktør sparket ud

Hoteldirektør Holger Brodersen er blevet sparket ud af Hotel Christiansminde i Svendborg.

Det skriver fyens.dk.

Årsagen er et elendigt psykisk arbejdsmiljø, som for alvor er kommet for dagen efter et besøg af Arbejdstilsynet. Hotellet er ejet af fagforbundet HK.

- Jeg kan ikke gå i detaljer, da der er tale om en personalesag. Men konklusionen er, at vi har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som går meget på vores direktørs måde at lede arbejdet på. Det har vi taget konsekvensen af, siger næstformand i HK Martin Rasmussen til fyens.dk.

Handlede hurtigt

Hotellets bestyrelse handlede hurtigt, efter at Arbejdstilsynet havde meddelt, at det agtede at komme med et direkte påbud.

Den 61-årige Holger Brodersen har ellers haft en fornem karriere med direktørstillinger på blandt andet Odense Congress Center og Hotel Australia i Vejle.

Det er ikke lykkedes Fyens.dk at få en kommentar fra Holger Brodersen.