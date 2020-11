Kendt konditori ramt af corona

Det legendariske konditori La Glace har været hårdt ramt af corona. Ejeren håber, at butikken er tilbage for fuld styrke inden for en uge

- Vi har i La Glace klaret os gennem den engelske syge, kolera, første og anden verdenskrig. Så jeg tænker, at vi også kommer igennem det her.

Sådan lyder det fra Marianne Stagetorn Kolos, som ejer det legendariske konditori La Glace, der nu kan tilføje endnu en verdenssyge til det historiske cv: Coronavirus.

Virksomheden fra 1870 er - ligesom tusindvis af andre - blevet ramt af sygdommen, der siden mandag har givet udfordringer i butikken, efter en ansat kom smittet på arbejde. Marianne Stagetorn Kolos fortæller, at i det øjeblik butikken blev klar over, at en ansat havde været smittet, blev folk sendt hjem i karantæne.

- Rigtig mange er hjemme i karantæne, og vi følger retningslinjerne, og derfor er det ikke hele forretningen, som er åbent hele tiden. Vi kommer ikke til at lukke, men det hele er lidt langsommere.

- Dem, som er blevet testet positive, forbliver hjemme. Og dem, som er testet negativ to gange, de er kommet tilbage, siger hun.

Artiklen fortsætter

Marianne Stagetorn Kolos. Arkivfoto: Tobias Nicolai

I alt har 20 af butikkens 60 ansatte været hjemme i karantæne, men Marianne Stagetorn Kolos håber, at de snart er tilbage på fuld styrke:

- Men det er bekymrende, fordi der arbejder så mange skønne kvinder i alle aldre, og dem vil vi gerne passe på.

Få et overblik over corona i Danmark.

- Det er en sindssyg ubehagelig situation at være i, og vi føler os magtesløse. Men det er, som det er, og vi satser på, at det er overstået inden for en uge, siger hun.

Hun understreger, at butikken har taget alle forholdsregler over for såvel ansatte som kunder:

- Det her er ikke en kunde-ansat-relation, som har smittet. Det er en, som er kommet med det hjemmefra. Kunderne skal føle sig helt trygge. Vi spritter af, og vi går med visir, siger hun.