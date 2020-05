Kendt læge mener corona er overdrevet: Ville alligevel tjene penge på det

Læge Vibeke Manniche har ikke bestilt andet end at tage afstand fra den danske håndtering af coronavirus - alligevel så hun en gylden mulighed for at yde 'sundhedsfaglige assistance' til kommuner og private virksomheder

Hysteri. Frygt. En massepsykose.

Der er bestemt ikke blevet lagt fingre imellem, når den kontroversielle læge Vibeke Manniche i interviews og optrædender på sociale medier har ytret sin holdning til myndighedernes og regeringens syn på håndtering af coronavirussen, der indtil videre har kostet mere end 318.000 mennesker livet på verdensplan, og som hun mener slet ikke eksisterer i Danmark.

- Jeg gentager gerne mig selv - frygt er en smitsom sygdom. Og det er den sygdom, som Mette Frederiksen og regeringen har haft smittet os med, skrev hun så sent som tirsdag morgen i et blogindlæg.

- Myndighederne fortæller, at vi har en epidemi med coronavirus, men de overeagerer, har hun tidligere sagt.

- Jeg tror, at regeringen blevet ramt af den samme massehysteri, massepsykose, og så har vi glemt at tænke klart, har hun sagt i podcasten 'Genstart' på DR P1.

- Det her er et coronahysteri, som politikerne har smittet hinanden med. Som verden har smittet hinanden med. Det er nødvendigt, at vi stopper op og ser på tallene. De ser fredelige ud, lyder det i et interview i BT.

Regeringens nedlukning af Danmark var et tegn på massepsykose, mener læge Vibeke Manniche. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix.

Gylden forretningsmulighed

Men bare fordi Vibeke Manniche ikke tror, at corona er en alvorlig epidemi, betyder jo ikke, at hun ikke har givet det et forsøg at tjene penge på det.

En af Vibeke Manniches konsulentvirksomheder PPL+ har allerede fra coronaens første færd i Danmark set en forretningsmulighed i en coronahotline.

Her har danske kommuner og private virksomheder kunnet få 'sundhedsfaglig rådgivning og vejledning' i forhold til coronakrisen og de spørgsmål, der måtte opstå i den forbindelse.

- Vi servicerer og rådgiver dagtilbud ude i kommunerne. Der var en masse spørgsmål på det tidspunkt, så vi lavede en hotline, siger Vibeke Manniche til Ekstra Bladet.

Hotlinen kan ikke længere tilgås, men har altså eksisteret. Screendump fra Google.

Ikke noget behov

Men ifølge lægen kom hotlinen aldrig op at flyve, fordi Mette Frederiksen lukkede landet ned og dermed sendte offentligt ansatte hjem.

- Den eksisterede kun i et døgns tid, inden landet lukkede ned. Og der blev vi overflødige. Sundhedsstyrelsen optimerede deres hotline - samtidig med at vores primære kundebase ude i kommunerne blev hjemsendt - så der var ikke behov for vores hotline længere.

- Jeg tjekkede hjemmesiden mandag morgen - og der var coronahotlinen tilgængelig. Den blev så fjernet i løbet af mandag og er stadig inaktiv. Hvorfor?

- Vi havde glemt alt om den, fordi den i praksis ikke har eksisteret. Altså, vi har ikke haft nogen kunder. Men mandag blev jeg gjort opmærksom på den af en stalker på nettet, og så gik vi ind og lukkede hotlinen.

- Den er ikke en del af forretningen nu og har reelt heller ikke været det på noget tidspunkt.

Her er hjemmesiden, der tidligere viste de ydelser, som Vibeke Manniches coronahotline tilbød kunder. Nu er den lukket. Screendump

Klarsynet

- Nu har du jo kommet med krads kritik af håndteringen af corona i Danmark. Er det så ikke pudsigt at tilbyde sin hjælp til netop dette?

- Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er to sider af samme sag. Jeg vil jo til enhver tid følge de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det skal jeg jo.

- Plus at jeg hele tiden har sagt, at der er meget vi kunne og burde gøre uden at lukke landet ned. Herunder optimere hygiejnen, sende syge hjem og beskytte særligt udsatte, forklarer Manniche, der påpeger, at det 'jo er sådan en rådgivning og undervisning, hun har beskæftiget sig med i en stor del af sin lægelige karriere og derfor har været så klarsynet'.

- Men nu kom det jo aldrig dertil, at vi nåede at tilbyde rådgivning.

Fraskriver intet

- Kan du forstå, hvis man undrer sig over, at man kan få rådgivning af en, som helt fraskriver, at det her er et problem i Danmark?

- Egentlig nej. Jeg fraskriver ikke, at vi skulle gøre noget. Altså, jeg mener jo, at der var meget, vi skulle have gjort. Blandt andet i forhold til hygiejne og rengøring og så videre.

- Det går fint hånd i hånd, og den del kunne og kan jeg til enhver tid rådgive om, siger Vibeke Manniche, der fortsat holder fast i, at landet ikke skulle være lukket ned for at bremse corona.