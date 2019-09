Kendt mangemillionær truer med søgsmål efter Facebook-kommentar

Ved du noget? Kontakt journalisten bag historien her

Man skal passe på hvad man skriver om den excentriske mangemillionær og byggematador Jesper Skovsgaard på de sociale medier.

Det må flere danskere erkende, efter de er blevet truet med injuriesager fra mangemillionæren for kommentarer, de har skrevet om Jesper Skovsgaard og hans forretningsmetoder på Facebook.

Truet med injuriesag

Blandt dem er den 25-årige tømrer Mikkel Kristensen fra Aalborg.

Tilbage i maj skrev Mikkel Kristensen en kritisk kommentar om Skovsgaards forretningsmetoder til en nyhedshistorie om Skovsgaard, der blev delt på B.T.'s Facebook-side.

Historien havde overskriften 'Kendt ejendomsmatador taber i retten: Skylder tidligere ansat 710.000 kroner'.

I kommentarsporet skrev Mikkel Kristensen 'Jeg kender flere der har knækket nakken på ham ulykkeligt... :('.

Men den slags kommentarer finder mangemillionæren sig ikke i.

- Få timer efter jeg havde skrevet kommentaren, blev jeg bombarderet med beskeder på alle platforme. Facebook, Linkedin og e-mail af Jesper Skovsgaard, forklarer Mikkel Kristensen.

Blakket ry

Mikkel Kristensen gik ifølge eget udsagn til tasterne, fordi der i hans bekendtskabskreds er flere der har brændt fingrene økonomisk på at arbejde sammen med Jesper Skovsgaard.

- Jeg afviste henvendelsen og benægtede, at mit skriv skulle være injurierende.

- I lang tid havde jeg glemt sagen, indtil jeg for få uger siden fik en henvendelse fra advokat om, at jeg snart ville modtage en skrivelse vedrørende injuriesagen med Jesper Skovsgaards, hvis ikke jeg slettede opslaget, siger Mikkel Kristensen.

Henvendelsen kom ifølge Mikkel Kristensens forklaring nogenlunde samtidig med, at Ekstra Bladet kunne fortælle, at 15 illegale ukrainske håndværkere var blevet anholdt på Jesper Skovsgaards byggeplads 'Urtehaven' ved Hedehusene udenfor København.

Mikkel Kristensen har dog ikke modtaget nogen skrivelse, og det er der tilsyneladende en god grund til. Mere om det senere.

Injurie-ekspert ryster på hovedet Ekstra Bladet har forevist jurist og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen Mikkel Kristensens kommentar. Han mener ikke, at der skulle være grundlag for, at injuriesag. 'Udtrykket 'knækket nakken' er et almindeligt udtryk, der har en bred betydning. Det kan f.eks. betyde, at nogle har 'fået det skidt', 'lidt tab' eller er 'blevet dårligt behandlet' ved ansættelse eller samarbejde med den pågældende.' 'Når udtrykket ikke fremstår som en konkret, faktuel beskyldning, kan det næppe give grundlag for injuriedom,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Flere truet

Mikkel Kristensen er ikke den eneste, der er blevet truet med en injuriesag af Jesper Skovsgaard.

Ekstra Bladet er bekendt med mindst en anden person som har skrevet kritiske Facebook-kommentarer, der har medført trusler om injuriesager.

Dertil kommer mindst et eksempel fra Trustpilot, hvor Ekstra Bladet har set dokumentation for, at ansatte i Jesper Skovsgaards firma 2E Bolig går langt for at lukke ned for kritiske røster.

- Jeg synes, han skal bruge sin tid og penge på at opføre sig ordentligt i stedet for at jagte og true almindelige mennesker som mig, siger Mikkel Kristensen, der står ved sin kritik af mangemillionæren.

Mangemillionær på nybyggeri

Byggematadoren Jesper Skovsgaard har tjent sin formue på at bygge og sælge huse og lejligheder.

Han er en kendt skikkelse i Nordjylland, hvor hans moderfirma 2E Group også har adresse.

Selskabet er udelukkende ejet af Jesper Skovsgaard og har ifølge det seneste regnskab en egenkapital 210 millioner kroner. Sidste år lavede Jesper Skovsgaard i firmaet et overskud efter skat på 42 millioner kroner.

Mangemillionæren lever da også en luksuriøs livsstil.

Hjemmet i Aalborg er et 820 kvadratmeter stort palæ.

Ifølge BBR-registret er den offentlige ejendomsvurdering af palæet mere end 20 millioner kroner og på Facebook og Instagram kan man se, hvordan Skovsgaard bruger sin fritid på at køre i super biler som Ferrari og Bentley og se Formel 1 på første parket.

Millionæren har dog lukket sine sociale konti ned for offentligheden, efter Ekstra Bladet første gang tog kontakt til ham.

Konfrontation: Direktør bortrejst til 7. oktober

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jesper Skovsgaard skriftligt såvel som telefonisk.

Administrationschef i Jesper Skovsgaards moderselskab 2E Group Tanja Klint Petersen oplyser, at Jesper Skovsgaard først igen kan træffes efter 7. oktober.

Administrationschefen vil ikke oplyse, hvorfor Jesper Skovsgaard er uden for elektronisk rækkevidde eller kontaktbar i 12 dage fra skrivende stund.

I stedet har Ekstra Bladet fået et skriftligt svar fra Jesper Skovsgaards advokat.

Her afviser advokat Simon Mors Hansen, at Jesper Skovsgaard skulle have 'truet' nogen. Samtidig afviser advokaten, at der skulle være en verserende sag mod Mikkel Kristensen.

'(...)allerede tidligt i forløbet (maj 2019) blev (det) besluttet ikke at stævne Mikkel Visti (Kristensen, red.)på trods af offentligt fremsatte urigtige og udokumenterede oplysninger om min klient,' lyder det blandt andet i mailsvaret.

I samme mail skriver advokaten, at man i øjeblikket har en verserende sag, der involverer en tidligere medarbejders skriv på Facebook, og at sagen har direkte forbindelse til Mikkel Kristensens uden at man dog ønsker at kommentere den konkrete sag nærmere.

'Vi har besvaret dine spørgsmål i det omfang det er muligt under hensyntagen til en verserende sag vedrørende en tidligere medarbejder, som tilsyneladende har en relation til Mikkel Visti(Kristensen, red.). Den korrespondance, som du refererer til, udspringer således af én sag og ikke flere sager,' lyder svaret fra advokat Simon Mors Hansen.

