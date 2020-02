Kendt meteorolog om Antarktis: - Bekymrende!

Temperaturen nåede helt op på over 20 grader

Søndag blev der mål den højeste temperatur nogensinde på Antarktis.

Det skete, da brasilianske forskere på øen Seymour Island målte 20,75 grader.

Efterfølgende har det naturligvis medført, at meget af isen fra fastlandet er begyndt at smelte.

Allerede nu er isen begyndt at smelte i så høj grad, at store gletsjere er begyndt at flyde ud i vandet. Det kan blandt andet ses på en video, som lige nu florerer på internettet.

Bekymrende

Og der er grund til bekymring over de høje temperaturer, vurderer klimaeksperter.

Ekstra Bladet har talt med klimaekspert Jesper Theilgaard. Han er bekymret for den stigende temperatur.

- Det er et problem, at temperaturen bliver ved med at stige, og 20 grader på Antarktis, det er jo meget, og den stiger jo bare, siger Jesper Theilgaard og tilføjer:

- Gletsjerne bliver mindre og mindre, og vi har evidens for, at langt de fleste gletsjer på jorden mindskes. Der er nogle få, der øges pga. mere nedbør. Hvis man bare lukker øjnene for det, så sker der jo ikke noget.

Samme melding lyder fra norske Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og glaciologi samt administrerende direktør ved Nansen Senteret i Bergen.

- Nogle af de steder, hvor vi ser de hastigste temperaturstigninger er på Antarktis, så der er grund til at være bekymret for den udvikling, vi ser, udtaler Sebastian Mernild ifølge Ritzau.

- Hvis vi kigger fremad, og temperaturen fortsætter med at stige, så vil vi forventeligt se stigende istab over tid og dermed også et stigende isbidrag fra Antarktis til det globale havniveau, tilføjer han.

Foto: Janus Engel

Jesper Theilgaard er ikke overrasket over tendensen med de stigende temperaturer. Han mener dog, at vi godt kan gøre noget ved problemet.

- Vi er nødt til at tage tyrene ved hornene. Vi skal jo sænke udledningen af drivhusgasserne. Det altovervejende problem er, at udledningerne af drivhusgasserne stiger og stiger, og vi evner åbenbart ikke at stoppe op, og det er alvorligt. Økonomi vejer åbenbart tungere end fremtiden for vores efterkommere, lyder det fra den danske klimaekspert.

Den tidligere varmerekord på Antarktis går tilbage til 1982. Dengang blev der målt 19,8 grader på en ø i det antarktiske område.