Kendt museum lukker efter 25 år

Københavns Fængslers Museum, som har til huse på Vestre Fængsels grund, har i 25 år fortalt historien om det københavnske fængselsvæsen fra 1662 og frem til i dag.

Men lokalerne skal nu i stedet bruges til en nyoprettet transportafdeling med 130 medarbejdere, oplyser Kriminalforsorgen til TV 2 Lorry.

- Vores primære opgave er jo at føre fængselsdrift, så derfor vil vi altid have driften i centrum. Men det er klart for os alle sammen, at det er et stykke historie, der forsvinder. Det er vi alle sammen ærgerlige over, men det kan ikke være anderledes desværre, siger Lea Bryld, der er institutionschef for Københavns Fængsler.

Otte frivillige tidligere fængselsfunktionærer har i årenes løb samlet cirka 800 historiske genstande fra seks forskellige københavnske fængsler. Samlingen har cirka 3000 årlige besøgende.

For daglig leder, John Wassar, der har været med til at opbygge Københavns Fængslers Museum i 25 år, er Kriminalforsorgens beslutning vemodig.

- Det var jo næsten mit barn. Men det var så en beslutning, de traf her og nu, så ikke jeg selv behøvede at tænke på, hvornår jeg skulle sige stop. Det har jeg dog ikke planer om lige nu. For jeg synes, at vi gør et stort stykke arbejde. Der er masser af unge mennesker, der kommer ind og ser, hvad det vil sige at komme i fængsel, siger John Wassar til TV 2 Lorry.

Fængselsmuseet har stadig forudbestilte rundvisninger frem til årsskiftet. Det er Kriminalforsorgen, der ejer museumsgenstandene, og de vil i videst mulig omfang prøve at få andre museer til at overtage effekterne.

Museet er blandt andet i besiddelse af gamle såkaldte undvigelses-remedier og tilhørende historier, ulovlige genstande, fængselsgenstande fra krigsårene 1940-45 og eksempler fra tiden, hvor fængslet producerede legetøj.