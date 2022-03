Kendt politi-chef får kritik i Tibet-sag

Når Justitsministeriet mandag formiddag offentliggør Tibetkommissionens beretning, vil den udover at kritisere Politiets Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet i hårde vendinger også rette en mindre kritik af tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Kai Vittrup.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Tibetkommissionen har med afsæt i Tibet-sagen i 2012, hvor demonstranter fik krænket deres ytrings-og forsamlingsfrihed, gransket adskillige kinesiske statsbesøg i Danmark fra 1990’erne og frem.

Tibetkommissionen udgiver mandag sin beretning, hvor Kai Vittrup kritiseres for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at standse Københavns Politis praksis med at skærme kritiske demonstranter. Foto: Polfoto.

'En ordre'

Undervejs har to politifolk fortalt kommissionen, hvordan de forud for et topmøde i København i 2002, hvor den kinesiske regeringschef, Zhu Rongji, deltog, fik besked på at skærme anti-kinesiske demonstranter.

- Det var en ordre. Ingen tvivl. Den gik ud på, at hvis de kinesiske embedsmænd kørte forbi der, så skulle han ikke se demonstranter eller Falun Gong-folk. Lige så længe jeg kan huske, har der været særlige foranstaltninger i forhold til kineserne og demonstrationer, lød det under en afhøring i kommissionen sidste år fra tidligere indsatsleder i Københavns Politi, Kim Lykke Østergaard.

Han tilføjede, at instruksen kom fra daværende chefpolitiinspektør, Kai Vittrup, der i 90’erne og 00’erne i flere sammenhænge var Københavns Politis ansigt udadtil.

En lignende forklaring gav den nu pensionerede vicepolitiinspektør, Gunnar Sallov, da han i 2018 vidnede i kommissionen.

- Jeg erindrer, at Kai Vittrup på de her møder nævnte, at kineserne var meget sarte over for Falun Gong og demonstrationer i al almindelighed. Derfor skulle vi gøre så meget, vi kunne, for at de ikke blev udsat for alt for meget demonstrationshalløj, sagde han.

'Min fejl'

Da Kai Vittrup blev afhørt af kommissionen, afviste han de to politifolks udlægninger og henviste til de skriftlige ordrer, hvori det ikke fremgår, at demonstranter skulle skærmes.

Dog erkendte den tidligere chefpolitiinspektør overfor kommissionen, at ansvaret var hans, når det ikke lykkedes ham at ændre på den kultur, der angiveligt havde været i politiet gennem flere år,

- Min fejl var, at jeg skulle have været mere fast, at det skulle have været mere »management by fear.« Jeg havde opfattelsen af, at når man skriver noget, så er det en ordre, lød det fra Kai Vittrup.

Vittrup har tidligere afvist, at han på noget tidspunkt skulle have fået instrukser fra højere instanser - f.eks. Justitsministeriet - om at politiet skulle gemme kritiske demonstranter væk, når Kina var på statsbesøg.

Ingen greb ind

På baggrund af 2002-forløbet retter Tibetkommissionen ifølge Ekstra Bladets oplysninger en mindre kritik af Kai Vittrup.

Det er således kommissionens vurdering, at der under Kai Vittrups ledelse har været et organisatorisk problem i Københavns Politi, idet der ikke blev grebet ind over for den forståelse, der var i Københavns Politi vedrørende Kina og anti-kinesiske demonstranter.

Dog vil kommissionen ikke drage Kai Vittrup til ansvar.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kai Vittrup og hans bisidder.