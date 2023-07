Kendt pub gået konkurs

Sherlock Holmes Pub i Aarhus har efter al sandsynlighed langet de sidste fadøl over bardisken.

Siden 1992 har aarhusianere lystigt frekventeret den populære pub i Frederiksgade til øl og karaoke.

Men over for Aarhus Stiftstidende bekræfter advokat Jens Weinkouff Højmark, at selskabet har begæret sig konkurs.

- Selskabet har erkendt, at de ikke kunne betalte det skyldte, og derfor er det forsvarlige at kaste håndklædet i ringen med en konkursbegæring, siger han.

Mediet har ikke fået kontakt til ejerne Richard Vincent Anker Lambert og Allan Lade Møller, men advokaten fortæller, at de er 'mega ægerlige'.

Selskabets seneste regnskab har da også budt på underskud, men ifølge Jens Weinkouff Højmark har man en forhåbning om, at kunne drive forretningen videre som pub, hvis aktiviteterne kan sælges.

Således kan aarhusianerne håbe på, at den sidste sang endnu ikke er sunget på Sherlock Holmes Pub.