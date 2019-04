Kendt radiovært amok: - I er kujoner og idioter

Den amerikanske radiovært Alex Jones gik amok på en gruppe spisende gæster på en restaurant i Texas. Se optrinnet her

Amerikanske Alex Jones er kendt for at være radiovært og manden bag det højreorienterede medie InfoWars, hvor han jævnligt udkommer med sine tanker om verdenssamfundet.

Tankerne omfatter alt fra, at den amerikanske regering står bag naturkatastrofer til, at kemikalier i vandet gør frøer homoseksuelle, og at det tragiske skyderi i 2012 på Sandy Hook-skolen var iscenesat.

23. marts 2019 fik en gruppe spisende gæster på en restaurant i Texas Alex Jones’ sandheder at vide.

En video har således set dagens lys, hvori radioværten råber ukvemsord på Lucy’s Fried Chicken efter en flok gæster, som ifølge Alex Jones havde angrebet ham.

Det skriver Daily Mail.

- I er en flok svanser. I er kujoner og idioter, råbte Alex Jones blandt andet og fulgte senere op med:

- I er bare sure, fordi I alle har ekstra kromosomer!

Resten af skænderiet kan du se i videoen øverst i artiklen, der er optaget på restauranten, hvor Alex Jones angiveligt kommer ofte.