Kendt radiovært om vanvidsræs: Denne tanke var ubærlig

At bruge to år på mentalt, fysisk og økonomisk at forberede sig på verdens hårdeste ro-konkurrence for derefter at isolere sig på Atlanterhavet i en robåd med sin ekskones nye mand i godt syv uger og så ro 5000 kilometer med de bare næver knyttet om to årer.

Det kan lyde noget nær umuligt, men for tidligere tv- og radiovært Mads Vangsø var det nødvendigt.

- Det er svært for mig at gentage det samme igen og igen. Knokle de første tyve år, så man kan købe et hus med græsplæne.

- Så står man på den plæne med sin plæneklipper og tænker: 'Hvad nu?'. Ja, den græsplæne skal bare slås, makker, og det skal den fra nu, og til du ikke er her mere. Det er ubærligt for mig, siger Mads Vangsø, som var medskaber af P3-succesen "Tæskeholdet" og har været vært på adskillige radioprogrammer på Radio 100 og The Voice.

Sådan lyder svaret på, hvorfor den tidligere radiovært valgte at kaste sig ud i vanvidsræset 'Talisker Whisky Challenge'. Det uddyber han i sin nye bog 'Tværs over Atlanten', som udkom den 29. maj.

Her svarer de to danskere på spørgsmål fra Ekstra Bladets brugere.

Intetanende

Mads Vangsø følte, at alting kørte i ring. Derfor skulle der ske noget andet og noget, han ikke havde prøvet før.

- At få lov som voksen til at træde ind i et rum, hvor man absolut ingenting aner om bådbyggeri, sikkerhed, sømandskab, kammeratskab, mental træning, ja, det var jo en drøm. At gå ind i noget som voksent menneske og opleve det for allerførste gang.

Efter syv ugers adskillelse: Se den rørende genforening

- Det var en eventyrlyst og en barnlig, men stærk nysgerrighed. "Tænk, hvis det kunne lade sig gøre?!". Så var jeg også drevet af at hoppe ind i et fællesskab og dyrke det fuldt ud, forklarer han.

Mads Vangsø tog derfor beslutningen i efteråret 2016 og tilmeldte sig konkurrencen Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Krydsede Atlanten i robåd: Her svarer de på alt

Lasse Wulff Hansen, som også roede med i båden, var kæreste med Mads Vangsøs ekskone og havde på den måde hørt om det vanvittige projekt.

Han henvendte sig og bad om at komme med. Han arbejdede i Forsvaret, var i fremragende form og i det hele taget en 'sand guttermand', som Mads Vangsø beskriver ham.

Ingen svar

Det er ikke kun længslen efter de vilde oplevelser, Mads Vangsø har taget med hjem.

Han har også indstillet jagten på det endegyldige svar.

- Jeg tror ikke, vi er herrer over, hvad der ligger til grund for, at vi gør, som vi gør. Vi bilder os ind, at vi hundrede procent lineært kan forklare, hvorfor vi skal et eller andet, men jeg tror, vi snyder os selv.

- Der er en mulighed for, at det ene "hvorfor?", som alle gerne vil have svar på, ikke findes. Med den erfaring jeg har nu, har jeg droppet at leve efter ideen om, at én motor eller ét svar motiverer alting. Jeg tror, der er mange svar, og at de er kontekstbestemte, forklarer han.

Utroligt syn på Atlanten: - Jeg har aldrig set noget mere storslået

Ekstremt

Turen over Atlanterhavet er ikke Mads Vangsøs første livtag med ekstremsport.

I 2014 løb han et ultramaraton på 250 kilometer gennem Sahara på fem dage.

- Jeg var simpelthen gået i stå. Der var ikke mere, ikke flere originale ideer. Jeg måtte sætte alt over styr og spænde buen med en risiko for, at jeg knækkede nakken, forklarer Mads Vangsø.

På den anden side af både ørkenløb og rotur er Mads Vangsø blevet meget optaget af, hvad den stærke beslutning er.

- Jeg er nået dertil, hvor jeg ikke ved, hvem jeg er, hvis jeg ikke kan stole på mine egne beslutninger. For mig er hele den snak om beslutninger afsindigt eksistentiel, forklarer han.

Vilde billeder: Så meget har de tabt sig

Aldrig igen

Det er vigtigt for ham at stole på sig selv. Han skal kunne mærke sine beslutninger.

- Hvis vi ikke stoler på vores beslutninger, flyder vi bare med. Når du står med livet i hænderne og ønsker at udvikle og udfordre dig, så skal du vide, at du kan stole på din beslutning og din styrke.

Den tidligere tv- og radiovært har på den anden side af sine ekstreme bedrifter også måtte indset, at der simpelthen er ting, han ikke længere kan.

- Jeg skal ikke ro over Altanten igen. Jeg skal ikke vedligeholde og drifte. Jeg skal skabe, og jeg skal udfordres.

- Min mor sagde til mig, at det måske var en god idé at få et fast arbejde. Men nej, det kunne aldrig blive en god idé, for det løb er kørt for mig. Det kan aldrig lykkes igen, understreger Mads Vangsø.

Udfordret bliver han. Han har netop skrevet sin første egen bog færdig, og hvis alt går vel, er han kandidat i filosofi fra Københavns Universitet om tre år.

Han forsøger at vise sig selv og sine to døtre på 12 år og knap et år, at alt kan lykkes, hvis man arbejder for det.

- De vil en dag forstå, at når man hopper nysgerrigt ned i noget, kan man på et tidspunkt gå til højre eller venstre. Højre er alt det, du kan finde ud af og har styr på. Venstre er det svære og alt det, du ikke har lyst til. Men netop dér skal du gå hen.

- Tag ikke den lette vej, men tag den svære. Dér ligger oplevelsen.