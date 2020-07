Kendt smykke-koncern konkurs

House of Amber er gået konkurs, men kurator håber på at finde en køber til resterne

House of Amber er gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende.

Den internationale smykkekoncern, der har forretninger i Kina, Hong Kong, Dubai, Macao, Sverige og tre butikker i København, har de seneste år været i økonomiske problemer.

Alene i 2019 talte underskuddet 12,6 millioner kroner efter skat. Flere års underskud har resulteret i, at koncernen har en negativ egenkapital på 28,4 millioner kroner.

Ifølge kurator var det dog coronakrisen, der gav smykkefirmaet dødsstødet.

- House of Amber har været særskilt hårdt ramt af Covid-19 – først som følge af nedlukningen, og siden som følge af de meget få internationale turister i København.

- Der er dog fortsat et spændende forretningsgrundlag, og vi har et håb om – måske i neddroslet form – at finde en køber, som i løbet af de kommende uger kan overtage hele eller dele af aktiverne og aktiviterne i HoA, siger kurator Henrik Selchau Poulsen.

Tidligere politiker Jens Heimburger er selskabets største aktionær og har majoriteten af stemmerne.

Han købte House of Amber gennem investeringsselskabet Dansk Generationsskifte i 2007 af Einer Ferhn, der dengang drev ravforretningen som Ravferhn.

Heimburger, der også er bestyrelsesformand i House of Amber, ændrede selskabets navn og gjorde koncernen til en international koncern.

Ifølge selskabets seneste regnskab er der omkring 65 medarbejdere i selskabet. Året før var det tal 90.

House of Amber gjorde opmærksom på deres skrantende forretning i 2019-regnskabet, hvor også selskabets revisor såede tvivl om koncernen fortsatte drift.

Ikke desto mindre forventede ledelsen, at koncernen kunne komme tilbage på ret køl.

'Koncernens omsætning er væsentligt påvirket af COVID19 i 2020 og dermed generering af cashflow og indtjening, men ledelsen har en forventning om, at de nødvendige kreditter kan opretholdes, og at indtjeningen kan genskabes med tilpasning af omkostningsbasen, hvorfor årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje'.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra House of Amber.