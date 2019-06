Kendt tøjkæde lukker i Danmark

Muskuløse mænd i bar overkrop, en tyk dunst af parfume og høj musik på højtalerne har tilsyneladende ikke været nok for den amerikanske tøjkæde Abercrombie & Fitch.

De har nemlig meldt, at de drejer nøglen om og lukker i Danmark.

Det skriver Børsen.

Dårlige år

Den kriseramte tøjkæde har heller ikke haft meget medvind det sidste stykke tid.

Fra 2018 til 2019 endte forretningen med et underskud på mere end 26 millioner kroner. Og senest lukkede kædens flagskibsbutik på Købmagerergade i København - hvor de endvidere blev nødt til at købe sig ud af lejekontrakten for 22 millioner kroner.

En talsperson fra Abercrombie & Fitch skriver til Børsen, at 'kunder i København kan stadig købe vores tøj online og via vores salgspartnere, der leverer til Danmark'.