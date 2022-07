Kendt tv-journalist tilbageholdt

Den russiske tv-journalist Marina Ovsjannikova, der i marts blev verdenskendt for en protest mod Ruslands invasion af Ukraine på direkte stats-tv i Rusland, er blevet tilbageholdt igen af russisk politi.

Det oplyser hendes advokat, Dmitri Zakhvatov.

- Marina er blevet tilbageholdt. Der er ingen information om, hvor hun er, lyder det også i en besked på hendes Telegram-konto. Afsenderen er dog ukendt.

Der er ingen oplysninger om, hvor Marina Ovsjannikova er blevet tilbageholdt henne.

Flere billeder på hendes Telegram-konto viser angiveligt, at hun bliver ført ind i en minibus af politibetjente efter at have været ude at cykle.

Fredag lagde Ovsjannikova et billede ud på beskedtjenesten, hvor hun stod tæt på Kreml i Moskva med et skilt med blandt andet ordene 'Putin er en morder'. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Jeg går ud fra, at den (tilbageholdelsen, red.) på den eller anden måde handler om hendes protester, siger Dmitri Zakhvatov.

I april blev den 44-årige journalist ansat som freelancekorrespondent for den tyske avis Die Welt med Ukraine og Rusland som stofområde.

Ovsjannikova var redaktør på en af de store statsstøttede tv-kanaler, da Rusland i slutningen af februar invaderede Ukraine.

I midten af marts demonstrerede hun under en direkte nyhedsudsendelse.

Protesten skete på den statsstøttede Kanal 1. Under kanalens nyhedsudsendelse dukkede Ovsjannikova pludselig op i baggrunden.

- Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer, stod der på et skilt, som blev holdt op på skærmen bag nyhedsoplæseren.

Der var både engelsk og russisk tekst på skiltet, som kun var synligt i få sekunder. Herefter blev der skiftet til et andet indslag.

Marina Ovsjannikova kunne desuden høres råbe 'stop krigen. Nej til krig'.

Siden blev den russiske journalist med egne ord afhørt i 14 timer og tildelt en bøde på 30.000 rubler for at 'organisere en uautoriseret offentlig begivenhed.' Det svarer til 1900 kroner.

Marina Ovsjannikova har nægtet sig skyldig i anklagerne.