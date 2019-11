Kendt tv-vært gemte Yahya Hassan: Spillede playstation med min søn

Yahya Hassan udgiver fredag en digtsamling, hvilket er hans første siden debuten i 2013.

Sidste år blev han idømt psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Her kan du læse om den 24-årige digter:

Navn: Yahya Hassan.

Født: 19. maj 1995 i Aarhus V af palæstinensiske forældre.

Barndom/ungdom: Forældrene blev skilt, da han var syv år. Som 13-årig blev han fjernet fra hjemmet og anbragt på institution.

På et socialpædagogisk opholdssted udviklede den dengang 16-årige Hassan et kæresteforhold til en 38-årig kontaktperson. Kvinden blev senere dømt for at have haft samleje med Hassan.

Uddannelse: Yahya Hassan har gået på forfatterskolen.

Litteratur: I oktober 2013 udgav han bogen "Yahya Hassan", der med 120.000 solgte eksemplarer blev den hidtil bedst sælgende debutdigtsamling.

Politik: I april 2015 bekendtgjorde Hassan, at han ville stille op til Folketinget for Nationalpartiet. Partiet nåede dog ikke at blive opstillingsberettiget, og Hassan stillede op som løsgænger, men blev ikke valgt.

Året efter blev han smidt ud af partiet, efter han var blevet anholdt for narkokørsel.

Yahya Hassan har en række domme for blandt andet tyveri, hæleri og for at have skudt en 17-årig mand i foden.

Kilder: Retten i Aarhus, Ritzau.