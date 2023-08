Kendt vandredestination i Sverige: Turister evakueret

Personer ved bjergstationen på Sveriges højeste bjerg, Kebnekaise, evakueres søndag formiddag.

Det skyldes angiveligt et udbrud af en maveinfektion, der hærger turister på bjergstationen.

Det skriver Aftonbladet.

Bjergstationen meddelte om den smitsomme maveinfektion lørdag, men søndag har det eskaleret til et sådant niveau, at man er blevet nødsaget til at evakuere turister ned fra bjerget.

Aftonbladet skriver, at vandrere blev opfordret til at besørge i passende afstand fra vandrestier og vandløb for at mindske risikoen for spredning af smitten.

Lukket indtil torsdag

Mediet har talt med 48-årige Mikael Robertsson, der besteg Kebnekaise i lørdags.

Han er en af dem, der skal evakueres fra bjerget, men afventer lige nu en ophobende kø på bjergstationen.

- Der er omkring 100 i køen, men der kommer hele tiden flere. Folk kan gøre, hvad de vil, men de skal væk herfra. Nogle af dem går ned, siger han.

Lederen for bjergstationen på Kebnekaise fortæller til Aftonbladet, at stationen forbliver lukket indtil torsdag i næste uge.

