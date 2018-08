Kendt yoghurt tilbagekaldes: Kan indeholde røde plastikstykker

Den kendte yoghurtproducent Danone tilbagekalder drikkeyoghurten Activia med jordbærsmag.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

På producentens hjemmeside kan man læse, at velvære begynder indefra. Velværen skulle blandt andet ske ved hjælp af drikkeyoghurten, der indeholder mæleksyrebakterien actiregularis.

Men nu viser det sig, at den også indeholder røde plastiskstykker. Og det skaber ikke velvære for forbrugeren. Fødevarestyrelsens undersøgelser konkluderer derfor, at yoghurten ikke længere er egnet som fødevare.

Derfor bliver drikkeyoghurten tilbagekaldt.

Solgt over hele landet

Varen er blevet solgt i supermarkederne Føtex og Bilka over hele landet.

Hvis man har købt drikken, skal man kassere den eller returnere den i butikken.

Yoghurten bliver solgt i pakker med fire beholdere og har datomærkningen 16.08.2018, oplyser Fødevarestyrelsen.