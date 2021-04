Kendte både Floyd og Wright: - Jeg er knust

Der var især tre ting, George Floyd og Daunte Wright havde til fælles. De var begge fædre, de havde begge et nært forhold til Courtney Ross, og de afgik begge ved døden efter at have været i karambolage med politiet i Minneapolis.

Kæreste og underviser

Courtney Ross var George Floyds kæreste og Daunte Wrights tidligere underviser, da han gik på en videregående uddannelse.

- Jeg er knust. Ikke nok med at Floyd blev taget fra mig. Nu er en af mine tidligere elever også blevet taget væk, sagde Courtney Ross til en protest mod politivold i Minneapolis tirsdag.

Den 20-årige Daunte Wright blev skudt og dræbt, efter han blev stoppet af politiet i søndags.

Courtney Ross bliver talt til under en demonstration den 11. april i Minnesota. Foto: Nicholas Pfosi / Ritzau Scanpix

Startede Black Lives Matters

Da George Floyd døde sidste år, kickstartede Black Lives Matters-demonstrationer rundt om i USA og resten af verden. De havde blandt andet fokus på racistisk politivold.

Og nu har den unge Daunte Wrights død endnu engang skabt utryghed hos de mange afroamerikanere i byen.

En af Daunte Wrights tidligere undervisere ved Edison High School hedder Jonathan Mason. Han havde givet nogle råd til flere afroamerikanske elever på skolen, skriver Washington Post.

Han fortalte eleverne, at hvis politiet stoppede dem, så skulle de altid holde begge hænder på rattet og ikke bevæge sig.

Daunte Wright var uforstående over for det. Hvorfor skulle man gøre så meget for ikke at blive dræbt?

Den dårlige undskyldning

Daunte Wright blev skudt og dræbt af den kvindelige betjent Kim Potter, som har fortalt, at drabet var et uheld.

Hun troede, hun brugte en strømpistol og ikke en ægte pistol, lyder det.

Kim Potter har efterfølgende sagt sit job op og er blevet sigtet for uagtsomt manddrab.