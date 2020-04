Kendte brændte koalaer bliver nu sluppet fri

Flere af de koalaer, der blev reddet under bushbrandene, som hærgede i Australien i flere måneder fra efteråret 2019, er nu kommet hjem til deres naturlige hjem.

Det skriver australske ABC.

For over fem måneder siden ødelagde de omfattende brande blandt andet et stort areal af naturreservatet Lake Innes Nature Reserve, et kendt hjem for mange koalaer i New South Wales.

En af de første koalaer, som blev reddet og behandlet på hospitalet, var Anwen.

- Billederne af hende er gået verden rundt. Hun blev temmelig alvorligt brændt, siger Cheyne Flanagan, der er klinisk direktør på Port Macquaire Koala Hospital.

Derfor fulgte mange også med i udviklingen, mens Anwen blev behandlet og langsomt kom i bedring.

- Hendes brandsår er helet, hendes kløer er næsten tilbage, så nu handler det om at lade dem være koalaer igen, siger Cheyne Flanagan.

Anwen er dermed en af flere koalaer, der nu er blevet sluppet fri i deres oprindelige hjem i Lake Innes Nature Reserve. Og selvom reservatet langt fra ligner sig selv, er Cheyne Flanagan overbevist om, at de nok skal falde hurtigt til.

- Der er god vegetation her, og der er masser, de kan leve af, så vi er virkelig glade, siger hun til ABC.

Blandt de koalaer, der nu er blevet sluppet fri efter at være kommet sig på hospitalet, er foruden Anwen en mor med sin unge, en ung han og endnu en hun.

