Kendte franske oste truet

Elsker du det store ostebord med skønne oste fra Frankrig?

Så nyd det nu. For noget tyder på, at den globale opvarmning truer produktionen af nogle af Frankrigs mest kendte oste.

Producenterne af ostene fortæller til The Telegrah, at køerne ikke længere kan blive fodret med tilpas store mængder friskt, grønt græs, som kræves ifølge reglerne for osteproduktionen.

Langvarig tørke i Frankrig i sommeren 2019 har gjort det nødvendigt at fodre køerne med tørret hø i stedet for græs på markerne.

Streng kontrol

Osteproducenterne forsøger at lægge pres på de franske fødevare-myndigheder, som er strenge i deres kontrol med, at mælken vitterlig kommer fra de områder, hvor ostene bliver markedsført at stamme fra.

Blandt de første til at slå alarm er producenterne af Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert and Montbrison, Époisses og Laguiole oste. Men flere ventes at følge efter.

I juli 2019 havde osteproducenterne i Livradois-Forez, Auvergne, ikke set regn i hele ni måneder og blev derfor nødt til at fodre kvæget med hø.

Derfor har producenterne nu bedt Inao, som står for at udarbejde reglerne og foretage kontrol, om at kunne købe frisk foder fra andre områder end fra deres egne lokale marker.

Skader troværdigheden

Indtil nu har Inao været tilbageholdende med at ændre systemet af frygt for, at det kan skade troværdigheden, hvis man ophæver de geografiske krav.

- Klimaet ændrer sig år for år. Det vil ødelægge hele vores system, hvis vi giver sådanne tilladelser. Ostene skal komme fra præcis det geografiske område, som man forventer, lyder det fra Inao.

Formand for sammenslutningen Fourme d'Ambert and Bleu d'Auvergne, Aurélien Vorger, siger til The Telegraph:

- Vi bliver nødt til at tilpasse os disse helt særlige episoder med langvarig tørke og kraftige regnskyl. De komplicerer livet på vores gårde.

Producenterne overvejer nu at dyrke blandt andet lucerne i den periode, hvor køerne græsser på markerne.