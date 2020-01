Kendte franskmænd raser over populært fænomen: - Kan ende civilisationen

Rigtig mange mennesker verden over tager i dag hul på et eller flere nytårsforsæt.

Nogle har planer om at tabe sig, andre vil begynde at træne, finde en kæreste eller et nyt job. Og så er der dem, der sparker det nye år i gang med en såkaldt hvid januar - en hel måned uden alkohol.

Begrebet, der angiveligt opstod som Dry January i engelsktalende lande, debatteres i disse dage intenst i vinlandet Frankrig, hvor en række prominente personer er rasende over sundhedsfænomet.

'Hvordan ved man, om en civilisation er ved at kollapse? Måske ved den manglende interesse som nogle viser for deres arv og kultur', lyder det harmdirrende i en noget dramatisk kronik i Le Figaro.

Dry January er - ifølge de vrede franskmænd - et 'puritansk tiltag' udtænkt af englændere, der 'tramper' på landets værdier og historie.

Gruppen kritiserer dele af det officielle Frankrig for at 'stigmatisere alkoholforbrug' og for at få vindrikkere til at føle sig skyldige, 'hver gang de kærtegner siderne af et glas, før de fører det op til læberne'.

'Dette initiativ generer mig. Og jeg ved ikke, om dét at placere det i januar, som er vinbøndernes skytshelgen Saint Vincents måned, er et udtryk for simpel dumhed eller bevidst provokation', konstaterer de indigneret.

Lagde pres på regering

Baggrunden for den ophedede debat er, at den franske regering havde haft planer om at lade sig inspirere af de britiske sundhedsmyndigheder, der forsøger at få landets indbyggere til at droppe alkoholen i årets første måned.

Men de planer blev skudt ned - angiveligt efter pres fra landets vinlobby.

I hvert fald slog præsident Emmanuel Macron fast midt i december, at han er stærkt imod hvid januar.

- Præsidenten sagde til os, at vi kunne fortælle videre, at der ikke ville blive nogen hvid januar, lyder det fra Maxime Toubart, som leder champagneavlernes brancheforenings nyhedshjemmeside Vitisphere.

Præsident Macron har tidligere sagt, at han drikker vin til både frokost og middag.

En rapport af OECD har ellers for nyligt vist, at Frankrig har flere alkoholafhængige indbyggere procentvist end andre rige lande. Samtidig ligger landet på en tredjeplads, når det gælder alkoholforbrug pr. indbygger.

Ifølge Ritzau forårsager alkohol 41.000 dødsfald årligt i Frankrig, viser tal fra sundhedsmyndighederne, der opfordrer franskmændene til maksimalt at drikke to glas vin om dagen.

