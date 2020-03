Kendte spisesteder i vand og ild

Nogle af naturens stærkeste kræfter - ild og vand - har i bogstaveligste forstand rokket ved eksistensen for to af Østjyllands ikoniske spisesteder og visuelle perler. Fredag morgen brændte det 150 år gamle Hotel Julsø ned til grunden, mens spisestedets ejer, Pasquale Ceravolo, befandt sig i Syditalien hos sin dødssyge mor. Den smukt beliggende restaurants træbygning ved foden af Himmelbjerget stod ikke til at redde, og nu græder mange med Pasquale og hans danske hustru, Kristina Junker Ceravolo, over tabet af det idyllisk beliggende spisested.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt vi vil forsøge at genrejse restauranten. Min svigermor er desværre afgået ved døden, og først når min mand vender tilbage til Danmark i den kommende uge, bliver vi klogere på, hvad vi kan og vil i fremtiden, siger en kortfattet Kristina Junker Ceravolo.

Hotel Julsø udbrændte fredag morgen. Der skete heldigvis ingen personskade, men tabet af den smukt beliggende restaurant bliver svært at bære for både ejerne, de 20 ansatte og gæsterne. Foto Øxenholt

Mindre end 30 kilometer fra ruinerne af Hotel Julsø kæmper kroatisk-fødte Dragan Sljivic og hans hustru, Kathrine Leth Nielsen, i døgndrift mod vandmasser så omfattende, at havde det ikke været for adskillige frivilliges hjælp, så ville den mere end 200 år gamle kro have lidt en langsom, men sikker druknedød.

- Der er simpelthen ikke tid til følelser, men når vi en gang til foråret forhåbentlig er kommet godt igennem det her, vil vi nok for alvor mærke, at det selvfølgelig rører os dybt, at så mange mennesker har rakt en hjælpende hånd ud til os, siger Dragan og Kathrine, der sammen med Kathrines far, Niels Løgager, driver Svostrup Kro, der har Gudenåen som nærmeste nabo mod øst.

Har tabt 1.1 million

Søndag var kroen som så ofte før fyldt med gæster inden for. Uden for på den nærliggende Svostrupvej var der også livlig trafik med gående, cyklister og langsomt kørende bilister, der med store øjne betragtede det, der normalt er en forbipasserende å langs kroens have, men som i de seneste mange uger har været forvandlet til en sø, der kun stoppes af de 200 meter vandbarrierer, som Dragan Sljivic har sat op sammen med en venlig sjæl fra Sjælland - læs om ham i artiklen neden for.

- Hvis næste vinter bliver lige som denne, knækker vi nok halsen, siger Dragan Sljivic, der beskæftiger i alt 60 medarbejdere på kroen, der huser et væld af antikke møbler, lamper og interiør fra fortiden, som tilsammen skaber en særlig atmosfære i kombinationen med de mange klassiske kro-retter på menukortet.

Kroatisk-fødte Dragan Sljivic flygtede fra borgerkrigen på Balkan i begyndelsen af 90´erne som 17-årig, så han har prøvet noget, der er langt værre end oversvømmelserne ved Svostrup Kro. Her står han i sine vaders på det, der skulle være en græsplæne i haven foran kroen. Foto Anita Graversen

- Min far har drevet kroen siden 1981, og vi synes, vi har et stykke kulturhistorie, som er værd at værne om. Derfor har det også skuffet os, at hverken kommune eller myndigheder har ydet nogen form for støtte, siger Kathrine Leth Nielsen.

Dragan og Kathrine fortæller, at de pr 1. februar i år i alt havde tabt 1.1 millioner kroner på at kæmpe imod vandmasserne.

- Vi er truet på vores levebrød, og det er virkelig op ad bakke at indhente et tab på over en million, siger ægteparret.

Syge personer får også hjælp

For otte år siden hævede ægteparrets far og svigerfar, Niels Løgager, kroens have med en meter for netop at sikre sig mod en situation som nu, og Dragan Sljivic har først for nylig fået Silkeborg Kommunes accept til at hæve den med yderligere en meter, når vandet er væk. Udgiften på cirka en halv million kroner skal kroejerne dog selv betale.

- I er jo en privat virksomhed, så hvorfor mener du, det er rimeligt, at kommunen eller staten hjælper jer?

- Hvis en privat person bliver syg, kan han komme gratis på sygehuset og blive behandlet, indtil han er rask igen. Vi betaler moms, skat, ejendomsskat og har klimasikret os, som vi skal og har haft tilladelse til. Så synes jeg også, det er rimeligt, at vi i en så usædvanlig og presset situation kan få hjælp, siger Dragan Sljivic.

Dragan Sljivic og hans danske hustru, Kathrine Leth Nielsen, med deres tre-årige datter Marie på terrassen, som ville være oversvømmet, hvis der ikke lå vandbarrierer i baggrunden. Foto Anita Graversen

Onsdag i sidste uge stod vandet i knap 40 centimeters højde ved kroens terrasse. Søndag var det faldet til 37 centimeter, og Dragan Sljivic og flere frivillige værner på skift om de 200 meter vandbarrierer og 14 vandpumper 24 timer i døgnet, indtil faren for kroens druknedød er fordrevet en gang i foråret.

Jeg ville gøre det igen

Mindst 300.000 kroner. Så meget har Allans Sørensen fra Dragør hevet op af egen lomme for at hjælpe ejerne af Svostrup Kro.

Allan Sørensen driver 'Barrier Systems Service' og er dermed leveringsdygtig i de såkaldte vandbarrierer, som i disse uger holder vandmasserne på afstand af den gamle, østjyske kro få kilometer nordøst for Silkeborg. Allan Sørensen har leveret og monteret i alt 200 meter vandbarrierer kvit og frit til kroen og dens ejere, som han fik øjnene op for, da han i oktober i fjor første gang kæmpede imod de truende vandmasser ved Svostrup Kro.

Allan Sørensen hjalp ejerne af Svostrup Kro kvit og frit og var på stedet i fire, sammenhængende dage i løbet af februar. Her ses han i gang med at kontrollere, at vandbarriererne og pumperne fungerer, som de skal. Privatfoto

- Dengang betalte kroen de 100.000 kroner, det kostede, siger Allan Sørensen og fortsætter:

- I forbindelse med mit første ophold derovre i oktober opdagede jeg, at vi har at gøre med en ældgammel kro og et stykke danmarkshistorie, som bør bevares. Kroen er i mine øjne noget af det mest danske, du kan tænke dig.

Da Allan Sørensen senere via medierne blev bekendt med, at Stormrådet ikke ville støtte Svostrup Kro, og han derefter hørte for en måneds tid siden, at nu var den gal igen, tøvede han ikke med at tilbyde sine vandbarrierer og sin hjælp og ekspertise gratis.

- Jeg ville gøre det igen, for jeg føler nærmest, at det er en pligt at hjælpe lige netop disse mennesker og dette sted. Jeg har ikke regnet på, hvor meget det ville have kostet, men mindst 300.000 er et godt bud. Det tænker jeg ikke på, men tager det i stedet som en oplevelse, siger den 59-årige redningsmand for Svostrup Kro.