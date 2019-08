Kenneth passer på fangerne: - Man falder en del i løn, når man går fra håndværker til fængselsbetjent

De har ansvar for at passe på potentielt farlige fanger, de bliver udsat for trusler og de kan risikere at blive overfaldet.

Samtidig er skæve arbejdstider, overarbejde og inddragelse af fridage en del af hverdagen for mange af fængselsbetjentene, for der er mangel på dem.

Alligevel ligger deres startløn i den laveste halvdel blandt alle nyuddannede. Det viser nye tal fra Uddannelseszoom, som er en hjemmeside under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Inklusiv pension og tillæg tjener de 30.500 kroner om måneden. Til sammenligning kan en nyuddannet politibetjent se frem til 1200 kroner mere i lønposen hver eneste måned.

Bag om tallene Månedslønnen er inklusive pension og før skat. Det er opgjort som medianindkomst per måned. Det vil sige, at det er den løn som ligger i midten af spændet. Nyuddannedes løn er målt i andet år, efter de er færdige med uddannelsen. Der er taget udgangspunkt i dem, der er i beskæftigelse. Tallet er et gennemsnit af de færdiguddannedes løn over de seneste tre år, hvor der er tilgængelig information. Der findes ikke løndata på alle uddannelser i undersøgelsen. Der er enkelte uddannelser, der ikke er med i statistikken. For eksempel Forsvarets uddannelser og forskellige private uddannelser såsom pilot. Kilde: Uddannelseszoom – Undervisnings- og Forskningsministeriet

Det synes Kenneth, der om et halvt år er færdiguddannet fængselsbetjent, ikke er rimeligt.

- Man vil da altid gerne have lidt mere i løn. Hvis man sammenligner med en politibetjent, som får mere end os, så synes jeg, at vi har et ligeså stort ansvar. Vi passer jo på fangerne, så jeg synes, at vi er ligeså meget værd som dem, siger han.

Alligevel skiftede den 33-årige brandit for to et halvt år siden et godt betalt job som murer ud med en tilværelse med færre knaster på kontoen.

- Man falder en del i løn, når man går fra håndværker til fængselsbetjent. Jeg undersøgte lønnen inden, men det var ikke det, der afgjorde det for mig. Jeg vil hellere lave noget, jeg godt kan lide, fortæller han.

Tænkte tidligere på pengene

Han er i praktik i Sdr. Omme Fængsel, der ligger i Midtjylland cirka 20 minutters kørsel fra Kenneths hjem i Brande. På trods af lønnen vågner han hver dag og glæder sig til at komme på arbejde.

- Det, der tiltaler mig, det er at arbejde med folk og at dagen er uforudsigelig. Det er ikke ligeså trivielt som at stå på en byggeplads, siger han og forklarer at der er en ting, der er endnu vigtigere.

- Kollegerne er nærmest størstedelen af det. Jeg glæder mig til at gå på arbejde hver dag på grund af dem.

Da Kenneth arbejdede med mursten og mørtel, så hans prioriteter noget anderledes ud.

- Sådan har jeg ikke altid haft det. Da jeg blev murer, tænkte jeg mest i penge, griner han.

- Der skulle ske noget nyt, og det skulle være enten politi, Falck eller fængsel, og så kom jeg ind her først, siger Kenneth, 33, om hvorfor han søgte ind som fængselsbetjent. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Derfor var han også vant til en noget anden hyre, da han besluttede sig for at starte på uddannelsen til fængselsbetjent, hvor man elevløn, når man er i praktik, og SU når man er på skole. Og det synes han er en skam for faget.

- Jeg tror, SU’en skræmmer mange af de voksne, som Kriminalforsorgen egentlig gerne vil have ind, væk, fordi det ikke kan hænge sammen med hus, bil og familie.

Selv har han også en familie at forsørge, og økonomien har i perioder været noget stram.

- Der er ikke plus på kontoen, når man kommer hjem fra skole, fortæller han.

Ligesom lønnen ikke er voldsom høj, når Kenneth snart er færdiguddannet, stiger den heller ikke gevaldigt over tid. Ifølge tallene fra Uddannelseszoom, tjener fængselsbetjente 32.100 kroner om måneden efter ti år i faget.

Det er en stigning på 1600 kroner eller 5 % af lønnen. I den samme periode stiger en politibetjent 7 %, mens en sygeplejerske får 13 % mere og en psykolog kan hive hele 40 % mere hjem efter ti år.

Mening over løn

5. august startede et nyt kuld på uddannelsen, som for første gang tilbydes i Jylland. Nærmere bestemt i det nedlagte fængsel Møgelkær tæt på Horsens.

En af dem er 28-årige Kathrine fra Struer, der modsat Kenneth ikke har skænket det med lønnen nær så mange tanker.

- Jeg har da set, at det har været oppe i medierne, at lønnen ikke bærer jobbet i sig selv, men penge driver ikke mig. Det er langt vigtigere at stå op hver morgen og være glad og lave noget, som giver mening, siger hun.

- Det er da altid et gode, at der er en god løn, men jeg er bare ikke særligt materialistisk anlagt, siger Kathrine, 28. Foto: Anders Brohus

Hun har netop skiftet en karriere som bedemand ud med tre år skiftevis på skolebænken i Møgelkær og praktik i Nr. Snede Fængsel, og udsigten til en løn i den lave halvdel af spektret bekymrer hende ikke.

- Hvis jeg ville være millionær, kan jeg da godt regne ud, at det nok ikke var det her, jeg skulle satse på, men jeg har aldrig tænkt over det med løn, forklarer Kathrine.

Den indstilling genkender Anne Bunimowicz, der er uddannelseschef i Kriminalforsorgen.

- Når vi taler med kandidaterne, er det mit indtryk, at det er det meningsfulde indhold og ikke lønnen, der tæller, fortæller hun og understreger, at fængselsbetjentenes løn i hendes øjne ikke er værst.

- Der er en udmærket grundløn, der er mulighed for at opnå en række tillæg, og derudover får man en god pension.

44 nye studerende er netop startet på uddannelsen til fængselsbetjent i det gamle statsfængsel Møgelkær. Foto Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For uddannelseschefen peger pilen mere på en overordnet tendens end på Kriminalforsorgen som sådan.

- Hvis man vil tjene mange penge, er det måske slet ikke brancherne med mennesker, man skal ind i, mener hun.

Alligevel kan hun godt forstå dem, der ønsker lidt flere kroner og ører mellem hænderne.

- Vi vil vel alle sammen gerne have mere i løn, og hvis du spørger Fængselsforbundet vil de sikkert sige, at fængselsbetjentene skal have mere. Men hvis du spørger min fagforening, vil de sikkert også sige, at jeg skal have mere, siger Anne.

Af hensyn til Kenneth og Kathrines sikkerhed optræder de kun med fornavn. Deres fulde navne er redaktionen bekendt.

