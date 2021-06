Kenneths mor blev svigtet

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan stressede medarbejdere og dårligt arbejdsmiljø som konsekvens af manglende hænde presser presser hjemmeplejen i mange danske kommuner.

Ikke mindst i Albertslund. Og det har konsekvenser.

Kenneth Paulmann, der er søn til Karin Hansen, som led af lungekræft og havde hårdt brug for hjemmeplejen i Albertslund Kommune, indtil hun døde tirsdag i sidste uge, oplevede, at hjemmeplejen svigtede hans mor ad flere omgange.

Derfor kan han sagtens nikke genkendende til den kritik, som DSR fremfører af hjemmeplejen i kommunen.

- Som borger oplever jeg nøjagtigt det samme. Hjemmeplejen og ledelsen i hjemmeplejen er ikke til at komme i kontakt med.

- Man har altid godt kunnet mærke, at de personer, som kommer, har været pressede. Selvom der er enkelte personer, der ikke lige evner det, så handler det også om, at de er pressede og trykkede. Men i virkeligheden handler det her om, at det er et system, som er sygt, og som der skal gøres noget ved, siger han til Ekstra Bladet om sagen, som kommunen har beklaget.

KL: Vi arbejder på sagen Jette Skive, der er formand for KL’s sundheds- og ældreudvalg, oplyser til Ekstra Bladet, at der er sat flere initiativer i gang for at imødegå udfordringerne: - Heldigvis er regeringen og de andre parter på området enige med os i, at der skal findes løsninger på tværs af hele landet. Og derfor har vi også bl.a. i forbindelse med de sidste to overenskomstforhandlinger prioriteret lønkroner til social- og sundhedsområdet, vi har netop indgået en lærepladsaftale, der skal sikre flere lærepladser og dermed styrke social- og sundhedsuddannelserne, vi har taget de første skridt mod en national sundhedsreform, der skal styrke sundhedsområdet i kommunerne, og endelig har vi sammen med regeringen, FOA og Ældre Sagen igangsat en række initiativer i forbindelse med Ældretopmødet. Vis mere Vis mindre

DSR: Der er problemer

I hovedstadskredsen hos Danske Sygeplejeråd (DSR) er man klar over, at der er problemer i hjemmeplejen i Albertslund Kommune.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet, skriver kredsnæstformand i DSR Kreds Hovedstaden, Signel Hagel Andersen, således:

'Vi er bekendt med, at der gennem længere tid har været problemer med spidsbelastning og arbejdspres for sygeplejerskerne og mange vælger at sige op. Vi ser med bekymring på de konsekvenser, det får for borgere i Albertslund kommune, der har brug for hjemmesygepleje.'

'Derfor har vi flere gange henvendt os til den ansvarlige ledelse i hjemmesygeplejen i Albertslund. Men det har været svært at komme i dialog med dem, skriver Signe Hagel Andersen i en mail.