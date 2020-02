Kenyas tidligere præsident Daniel Arap Moi er død, 95 år, oplyser hans familie ifølge Reuters. Han ledede Kenya i 24 år - fra 1978 til 2002.

- Daniel Toroitich Aap Moi kæmpede godt, beholdt tronen og får nu sin belønning i himlen, skriver Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta. Han meddeler, at der flages på halv over hele landet, indtil statsbegravelsen af den afdøde leder.

Kenya har kun haft fire præsidenter siden landet opnåede selvstændighed i 1963.

Moi, som næsten altid blev fotograferet med en elfenbensstav, blev af kritikere beskyldt for at være diktator, men mange har fremhævet hans regeringstid som 'stabiliserende' for Kenya.

Udviklingen var relativ rolig - navnligt sammenlignet med nabolandene Rwanda og Somalia. Men fattigdom og korruption forblev store problemer.

Moi og Kanu-partiets ministre blev i de sidste år i regering anklaget for omfattende korruption i officielle rapporter om korruption i det østafrikanske land.

Verdensbanken og Den Internationale Valutafond IMF indstillede i 1997 sine lån til landet på baggrund af blandt andet korruptionen i den politisk top.

Moi efterfulgte statsmanden og uafhængighedslederen Jomo Kenyatta, som han var vicepræsident under. Diplomats siger, at Moi gradvist udviklede sig fra at være en usikker og forsigtig leder til at blive en autokratisk regeringschef.

Moi, som var søn af en kohyrde i en landsby vest for Nairobi, fik nedkæmpet et kupforsøg efter fire år ved magten. Han fik derefter indrettet torturkamre i kælderen under Nyayo House, som er en regeringsbygning i Nairobis centrum.

Tusindvis af aktivister, studerende og akademikere sad indespærret i underjordiske celler - uden dom og retssager. Sommertider fik fangerne ikke vand og mad, siger menneskerettighedsgrupper.

Moi blev genvalgt ved valg i 1992 og 1997 i et splittet land. Han blev buhet ud, da han gik af i 2002, da hans regeringsperioder var endelig udløbet. Han trak sig tilbage til en rolig tilværelse på en kæmpemæssig ejendom i Rift Valley.

/ritzau/Reuters