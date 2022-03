Kevan faldt i havnen: - Troede, jeg skulle dø

En bytur i Jomfru Ane Gade endte i Aalborg Havn for Kevan Willman. Han var i vandet i en halv times tid og råbte efter hjælp, men ingen kunne høre Kevan. Med nød og næppe lykkedes det ham at komme op af vandet

Det er en kold novembernat i 2011.

Kevan Willman har netop vinket farvel til sin daværende kæreste og venner i Jomfru Ane Gade i det centrale Aalborg.

Den i dag 30-årige Kevan Willman har haft en festlig aften med sine nærmeste. Han krammer og kysser pænt farvel og har kurs mod sit hjem i Aalborg.

Men så husker Kevan ikke mere.

For pludselig befandt Kevan sig i vandet i Aalborg Havn, og han havde ingen anelse om, hvad der foregik.

- Det første, jeg tænkte, var, at jeg ville op. Jeg prøvede at kalde efter hjælp, samtidig med jeg forsøgte at holde fast i et eller andet, fortæller han til Ekstra Bladet.

Kevan fortælle om oplevelsen her.

Ingen hjælp at hente

Kevan Willman havde drukket alkohol den nat og var beruset, så derfor husker han ikke meget, efter han forlod kæresten og vennerne i Jomfru Ane Gade.

Tilbage i vandet skreg Kevan efter hjælp, men der var ingen hjælp at hente.

- Ingen kunne høre mig. Jeg var i vandet i en halv times tid og råbte efter hjælp, men der var ingen mennesker.

- Kan du huske, hvilke tanker der løb i hovedet på det tidspunkt. Der var jo ingen, der kunne hjælpe dig?

- Jeg troede, at jeg skulle dø. Og jeg husker også, at det var svært at finde noget at holde fast i.

Kevan Willman kæmpede i vandet i en halv time. Foto: René Schütze

Hvad snakker du om?

Kevan Willman husker, at han senere fandt et rør, som han kunne læne sig op ad. Og efter en halv times kamp i vandet, lykkedes det ham endelig at komme op.

- Jeg bankede på ruden i nabobygningen. Rengøringsdamen blev skræmt, da hun så mig. Hun troede, jeg lavede ballade, så der blev ringet efter politiet.

Kort tid efter ankom ordensmagten til Aalborg Havn, og Kevan blev kørt hjem. Han fortalte sin mor og venner om den uhyggelige episode, og her var der forskellige reaktioner.

- Hvad snakker du om? Det sagde min kammerat, da jeg fortalte, at jeg havde været i havnen. Jeg skulle vise mine bukser, før han troede på mig.

- På den anden side var min mor selvfølgelig ked af det. Hun var faktisk meget rørt og påvirket af det.

Kevan Willman siger, at oplevelsen fortsat sidder i ham. Foto: René Schütze

For let at falde i

Kevan Willman er langt fra den første, som er endt i vandet efter en bytur. Senest forsvandt 21-årige Oliver Ibæk Lund fra Aalborg, der fortsat ikke er blevet fundet.

Nordjyllands Politi mener, at Oliver faldt i vandet og omkom.

Kevan Willman ser alvorligt på problematikken, og han har muligvis en løsning.

- Det er for let at falde i. Mange ender i vandet, fordi de skal tisse, og hvis man er fuld, er der store chancer for at falde i.

- Hvad kan der gøres ved problemet?

- Mit bud er noget CCTV, som de for eksempel har i London. Her bliver det registreret, hvis man kommer for tæt på. Det bliver brugt til at stoppe vold, men kan sagtens bruges til andre ting.

- Nu står du her ved havnen igen 11 år senere. Hvordan er det?

- Oplevelsen sidder der stadig. Den har jeg med overalt, men jeg frygter ikke, at det sker igen. Jeg har ingen frygt for vand, men jeg vil altid gå med oplevelsen.