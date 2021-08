Kevin afvist i lufthavnen med gyldigt coronapas

22-årige Kevin Bech Kjeldsen skulle lige nu have siddet på solrige Cypern med sin kammerat. I stedet sidder han hjemme i Grenaa.

De to unge fyre havde købt en samlet rejse med all-inclusive til 8000 kr. hos rejseselskabet TUI, hvor de skulle flyve afsted med flyselskabet Jettime.

Kevin Bech Kjeldsen nåede dog aldrig længere end til check-in-skranken. Han blev nemlig afvist af en Jettime-medarbejder som ikke mente, at hans immunitetspas var gyldigt.

- Jeg troede, at det var løgn, da jeg ikke kunne komme med flyveren. Min kammerat og jeg havde læst grundigt op på reglerne, fordi vi ikke turde tage nogle chancer, siger Kevin Bech Kjeldsen til Ekstra Bladet.

Regeringen viste tidligere på året det nye coronapas frem i netop Københavns Lufthavn.

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevedledning har Kevin forstået reglerne til punkt og prikke. Der står nemlig i rejsevejledningen, at det er tilladt at rejse ind i Cypern minimum 14 dage efter et positivt PCR-resultat.

Kevin Bech Kjeldsen testede positiv for corona 18. juli, og han modtog sit immunitetspas 29. juli.

Alligevel blev han afvist i lufthavnen hele 23 dage efter sin positive test.

Medarbejderen ved bagage-skranken mente, at immunitetspasset skulle være mindst to uger gammelt. Denne information er dog ikke til at finde i nogen rejsevejledninger til Cypern.

Medarbejder troede ikke på screenshots

Kevin Bech Kjeldsen og hans kammerat forsøgte at vise screenshots af reglerne til medarbejderen og kontaktede rejseselskabet TUI, som de havde booket deres ferie igennem. Kevin påpeger overfor Ekstra Bladet, at TUI gjorde alt for at få dem med på flyet, men medarbejderen ville heller ikke lytte til rejseselskabet.

Derfor fik de at vide, at der ikke var noget at gøre.

- Vi havde brugt mange penge på rejsen og lang tid på at komme til lufthavnen, så det var bare rigtig ærgerligt at skulle tage turen hjem igen samme dag, siger Kevin Bech Kjeldsen.

Efter Ekstra Bladet har haft kontakt til Jettime, kan Kevin Bech Kjeldsen og hans kammerat måske alligevel få lov til at rejse mod varmere himmelstrøg.

- Vi undersøger sagen, og såfremt Kevin og hans kammerat fejlagtigt er blevet afvist, tilbyder vi en erstatningsrejse, siger kommunikationsansvarlig Birthe Madsen.

Du kan holde dig opdateret på alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.