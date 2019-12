Kevin er født uden arme og ben: - Bevis, at du ikke kan arbejde

58-årige Kevin Donnellon fra den britiske by Crosby langer ud efter systemet efter han for fjerde gang er blevet bedt om at udfylde et 24 sider langt spørgeskema om sin arbejdsduelighed.

Det skriver Liverpool Echo og Mirror.

Kevin Donnellon er et af de mange børn, hvis mødre i slutningen af 50'erne fik udskrevet beroligende og kvalmestillende medicin, der indeholdt thalidomid. Lægemidlet viste sig at kunne give alvorlige fosterskader, og thalidomidskandalen førte til dødsfødsler og tusindvis af misdannede børn, ofte i form af korte, luffelignende arme og ben.

Her er Kevin Donnellon (tredje fra venstre på stolerækken) fotograferet med andre thalidomid-børn, som gik på Dovecut Primary School i Liverpool. Foto: Liverpool Echo

Den 58-årige thalidomid-overlever fik for nylig endnu engang ordre på at udfylde det lange spørgeskema for at bevise, at han fortsat ikke kan arbejde og dermed kan modtage sociale ydelser.

Se også: 60 år efter lægemiddel-skandale: Misdannede børn får nu erstatning



- Det er jo ikke fordi mine arme og ben er vokset, siger Kevin Donnellon til Liverpool Echo.

Kevin Donnellon, der er far til to, har været på arbejdsmarkedet frem til for 15 år siden, hvor han fik problemer med ryggen af at gå med benproteser.

Desuden har han type 2-diabetes, hvilket gav ham forskellige helbredsproblemer. Han har en uddannelse i samfundsfag, og har i sit arbejdsliv arbejdet med voksne med indlæringsvanskeligheder.

Kevin Donnellon fremviser et billede af sin nu afdøde lærerinde Pauline Skelly, som var Liverpools første kvindelige lærer. Foto: Liverpool Echo

- Mit sidste lønnede job havde jeg for 15 år siden. Nu er jeg ikke helt så rask. Jeg har alvorlige rygsmerter på grund af det kunstige ben, jeg gik med før i tiden - det var ikke som de fantastiske proteser, man kan få nu til dags, siger Kevin Donnellon.

Se også: Dansk retssag på vej i vor tids største lægemiddelskandale



Spørgeskemaet om hans arbejdsduelighed har nu fået bægeret til at flyde over for den 58-årige thalidomid-overlever, som mener, at den britiske regering går målrettet efter handikappede mennesker.

- Jeg har masser af handikappede venner, som bliver bange for, at de får frataget deres ydelser hver gang de får den slags breve, siger Kevin Donnellon, og fortsætter:

- To gange i det seneste år er jeg blevet bedt om at udfylde spørgeskemaer. Nu har jeg deadline på en tredje 25. december Glædelig jul.

Se også: Tysk thalidomidproducent siger undskyld



Kevin Donnellon mener, at det virker hævngerrigt fra myndighedernes side, og synes også, at spørgsmålene er meget personlige og påtrængende.

- Jeg er født sådan her - man skulle tro, at mine detaljer var i systemet, siger han.

En talsperson for den britiske regerings departement for arbejde og pension, har i forbindelse med historien om Kevin Donnellon udtalt til Liverpool Echo:

- Hr. Donnellon er blevet tildelt ESA (Employment and Support Allowance, red.) for livet efter den seneste revurdering og den højeste rate af PIP (personal injury protection, red.), der skal revurderes om 10 år.