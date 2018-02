KFC i kæmpe kyllinge-krise: Kan vare resten af ugen

Knap halvdelen af 900 KFC-restauranter i Storbritannien er tirsdag aften stadig lukkede som følge af mangel på kylling. Det oplyser den amerikanskejede fastfoodgigant på Twitter.

Good news, over half of our restaurants are now back open! Our teams are working flat out to open the rest. Equilibrium will soon be restored. pic.twitter.com/ZXgijpBR7L — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 20. februar 2018

Krisen begyndte lørdag, hvor de første restauranter måtte skuffe de friturehungrende kunder, og senere steg antallet af lukkede restauranter til 750.

Til det britiske medie The Independent oplyser en talsmand fra KFC tirsdag, at krisen vil 'vare ugen ud'.

- Vi regner med, at antallet af lukninger vil falde i dag og hen over de kommende dage i takt med at vore medarbejdere i døgndrift arbejder på at løse problemet, siger talspersonen.

Sådan forklarer KFC lukningerne til sine kunder, der må gå forgæves. Foto: Ben Stansall/AFP

Kyllinge-krisen er opstået, efter at KFC har valgt at bruge DHL og QSL til vareudbringning i stedet for Bidvest Logistics. Og starten på det nye samarbejde har fyldt med vanskeligheder.

- Hver dag bliver der foretaget flere leverancer, men vi forventer, at nogle restauranter vil være påvirkede resten af ugen, hvilket betyder, at nogle vil være lukkede, mens andre vil holde åbent med et reduceret menukort, lyder det fra KFC.

Spareøvelse

Skiftet til DHL blev annonceret med pomp og pragt i oktober 2017 under overskriften 'KFC revolutionerer den britiske madindustris forsyningskæde', og i pressemeddelelsen stod der blandt andet, at 'DHL vil sætte nye standarder for levering af friske produkter til KFC på en bæredygtig måde.'

En analytiker er mere af den opfattelse, at skiftet til DHL har handlet om penge.

- Tydeligvis kunne DHL tilbyde at distribuere kyllingen til en mere attraktiv pris, men hvad bliver konsekvensen?

- Dette vil vise sig at være en dyr fejl for KFC, da forbrugere sjældent glemmer fejl forårsaget af besparelser, siger Fiona Cincotta, markedsanalytiker hos City Index, til The Independent.

KFC har oprettet en side, hvor kunder kan se, om den lokale restaurant er genåbnet. Restauranter i Irland og Nordirland ikke er berørt.