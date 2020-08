KFC trækker slogan tilbage

På grund af coronavirus opfordrer KFC ikke længere til, at man slikker sine finger rene efter et måltid hos. Sloganet 'finger lickin' good' trækkes tilbage

Den amerikanske fast food-gigant Kentucky Fried Chicken har trukket deres slogan 'finger lickin' good' (fingerslikkende godt, red.) tilbage på ubestemt tid.

Det skriver CNN.

Tilbagetrækningen kommer i kølvandet på corona-krisen, og det store fokus, der er på håndhygiejne i denne tid.

'Vi befinder os i en unik situation. At have det ikoniske slogan passer ikke særlig godt ind i den nuværende situation,' lyder det fra marketingschef Catherine Tan-Gillespie.

Sundhedsmyndigheder verden over opfordrer folk til at spritte af, holde afstand og bruge ansigtsmaske, når man bevæger sig ud i offentligheden.

Reklame i at fjerne slogan

I en reklamevideo, som KFC har lagt ud på sine sociale platform, har man sløret sloganet. På den måde formår de faktisk at lave en reklamevideo ved at trække sloganet tilbage.

Tidligere har KFC været yderst kreativ med reklamevideoer. Blandt andet har de lanceret plastik-træsko med kyllingeduft, en julekage med kyllingeduft og sidste men ikke mindst en neglelak med kyllingesmag.

Noget, der nok ikke bliver relanceret foreløbigt.

