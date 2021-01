Khader efter USA-uroligheder: - Pinligt, uværdigt

Det var bøller og ikke starten på en reel borgerkrig, mener det konservative folketingsmedlem Naser Khader efter gårsdagens uroligheder, hvor vrede Trump-tilhængere stormede Kongressen.

Og selvom han tidligere har forsøgt at nuancere Donald Trumps handlinger, tager han afstand til urolighederne.

- Det er skidt for det amerikanske demokrati, at nogle bøller går ind og angriber demokratiets højborg. Det kan man kun tage afstand fra. Men samtidig kan man sige, at det, der skete, viste, at de amerikanske institutioner træder i karakter, når sådan noget sker, siger han og forsætter:

- Jeg synes, at Trump er en dårlig taber ved ikke at anerkende sit valgnederlag, og det var forkert at invitere tilhængerne til Washington, hvor nogle af dem opførte sig bølleagtigt.

- Vi skal lige have alle nuancerne med og ikke bare sige, han er en idiot, siger Naser Khader om den amerikanske præsident Donald Trump. Foto: Jonas Olufson

Det var ikke borgerkrig

- Jeg bliver nødt til at spørge ind til dit tweet fra slutningen af november, hvor du skriver: 'Der blev alligevel ikke borgerkrig - præsidenten går frivilligt af. Men hvor er det pinligt for medierne!' Hvad tænker du om det nu?

- Jamen det, der skete i går, var bølleagtigt, men det var ikke borgerkrig. Det, jeg har advaret imod, er at sige, der vil være borgerkrig, hvor folk vil bruge våben for at beholde magten. Det, der skete i går, var udemokratisk, pinligt, uværdigt, men det er jo ikke borgerkrig, lyder det fra folketingsmedlemmet.

- Der er flere, som siger, at det her ikke er det sidste, vi har set til denne ekstreme højrefløj ...

- I går kunne jeg se, at vicepræsidenten trådte i karakter og tog afstand fra ham (Donald Trump, red.). Mange af dem, der støtter ham, tog afstand fra ham, siger Khader og uddyber:

- Jeg er ikke bekymret for det amerikanske demokrati, fordi det er stærke institutioner, der nok skal forsvare demokratiet. Så det der med væbnet borgerkrig, det tror jeg simpelthen ikke på.

- Men tænker du stadigvæk, at det ligefrem er pinligt, at der er nogle medier, der er gået ud og har forudsagt, at sådan nogle ting her kunne ske?

- Det, der er pinligt, er at sige, der vil være borgerkrig. Der vil ikke være borgerkrig. Og derfor siger jeg, at det, der skete i går, var bølleagtigt, det kan kun fordømmes, det er uden for det amerikanske demokrati, og Trump er en dårlig taber, han burde bare have ringet til Biden og sagt tillykke med valget.

- Du siger, det er bølleagtigt. Er det ikke at negligere det, som skete?

- Jeg negligerer det ikke. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg er chokeret over det, men jeg vil ikke kalde det borgerkrig. Det er min pointe. Statskup er noget andet. Så man skal lige have proportionerne med, siger Naser Khader.

Krigsveteranen Ashli Babbit blev skudt og dræbt, da demonstranter trængte ind i Kongressen

