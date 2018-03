Khaders ekskæreste trækker ham i retten

De tre politikere Marcus Knuth (V), Martin Henriksen (DF) og Naser Khader (K) skal en tur i retten, anklaget for injurier og ærekrænkende udtalelser.

Lederen af den sociale organisation Exitcirklen, Sherin Khankan, har via sin advokat sendt en stævning til de tre borgerlige udlændingeordførere, skriver Berlingske.

- Vi taler om tre magtfulde politikere på Christiansborg, der har spredt løgne om mig og beskyldt mig for nogle ting, der ikke findes bevis for, og som ikke er sandt.

- Det er demokratiundergravende og har haft konsekvenser for mig personligt og for mit arbejde i Exitcirklen. Det er jeg nødt til at sige fra over for siger Sherin Khankan til Berlingske.

Tidligere kærester

I et interview på Radio24syv 15. november sidste år, fortalte Sherin Khankan, at hende Naser Khader datede tilbage i 1999, hvor de blev tætte med hinandens familier.

Her spurgte radioværten, om Naser Khader nogensinde friede til hende, hvilket hun nægtede at svare på.

- Hvis han har næret stærke følelser for mig, så er det et faktum, at jeg afviste dem. Og hvis det er tilfældet, så er det vigtigt for mig at understrege, at jeg selvfølgelig ikke kan udelukke, at det har haft en betydning for hans dømmekraft. Men det kan jeg ikke bevise, sagde hun dengang.

Naser Khader nægter at have friet til Khankan, og det bekræftede den kvindelige imam da også over for Ekstra Bladet.

- Han har ikke friet direkte til mig. Det er ikke sådan, det foregår. Men på vores anden date møder jeg hans mor. Det er en stærk indikator for, at det er alvorligt. Det er på den måde, det foregår. Altså, det er ikke normalt, at man tager sin mor med på anden date, men hvis han gør det, så er det, fordi det ikke bare er for sjov. Jeg ser heller ikke ham bare for sjov, siger Khankan og konstaterer:

– Altså, hvis jeg ser en mand, er det med henblik på ægteskab.

Ville bremse støtte

Stævningen kommer, efter at de tre politikere sidste år gjorde et mislykket forsøg på at få frataget Exitcirklen den økonomiske støtte, organisationen var blevet tildelt fra satspuljemidlerne.

Exitcirklen arbejder med at hjælpe ofre for social kontrol. Men Khader, Knuth og Henriksen skrev i september en mail, hvori de advarede ordførerne for Radikale, SF og Alternativet mod at støtte organisationen.

De skrev blandt andet, at Khankan er "kendt for ikke at ville afvise sharialov" og at hun skulle have forsvaret piskeslagsstraf for utroskab. Det er beskyldninger, som Khankan afviser.

Princip

Til Berlingskes spørgsmål om, hvorfor hun ikke bare lader sagen ligge, svarer Khankan:

- Det er en principiel sag, og det handler om at sige fra over for magtmisbrug. Især når det magtmisbrug udøves på højeste politiske plan fra Christiansborg. Det er en systematisk chikane gennem mange år, som jeg er nødt at sige fra over for.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Naser Khader. Martin Henriksen kalder det over for avisen "latterligt", at Khankan tager sagen i retten.

Marcus Knuth skriver på Facebook, at han ser frem til at forsvare sine synspunkter i retten.