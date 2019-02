Khashoggis forlovede søger Saudi-sanktioner i EU-Parlamentet

Verden skal vide, hvad der skete, da den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul sidste efterår.

Med den dagsorden havde Europa-Parlamentets underudvalg om menneskerettigheder tirsdag besøg af Hatice Cengiz, som var forlovet med journalisten.

- Jeg håber, at mit besøg her i dag vil kunne hjælpe i forhold til mulige sanktioner i fremtiden, siger Cengiz under et kort pressemøde efter et møde i udvalget i Bruxelles.

Den tyrkiske kvinde kalder det en "menneskelig pligt" at kæmpe for menneskerettigheder.

- Den har jeg fra ham, som altid forfægtede menneskelige værdier som respekt for alle, siger Cengiz.

Den saudiarabiske journalist og systemkritiker blev dræbt 2. oktober 2018 under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Det udløste en krise for Saudi-Arabien, da det med efterretninger fra Tyrkiet stod klart, at højtstående personer fra styret i Riyadh måtte have haft en finger med i spillet.

Saudi-Arabien erkendte - efter først at have nægtet - at Khashoggi blev dræbt på konsulatet. Men landet kaldte det et uheld under et skænderi.

Lydoptagelser af drabet antyder en anden historie. CIA har ifølge flere amerikanske medier konkluderet, at kronprins Mohammed bin Salman beordrede drabet.

Avisen New York Times har rapporteret, at Salman et år før drabet fortalte en af sine nærmeste, at han ville bruge "en kugle" mod journalisten, hvis han ikke stoppede sin kritik af regimet.

Formanden for underudvalget om menneskerettigheder vil have sagen undersøgt til bunds.

- Vi kan ikke glemme, hvad der er sket for din forlovede. Vi må jagte sandheden, for parlamentet og underudvalget er ikke tilfredse med, hvad der er blevet sagt og gjort, siger Antonio Panzeri.

Udvalget vil arbejde for at få nedsat en uafhængig undersøgelseskomité.

- Vi vil ikke tillade, at Saudi-Arabien kan slippe afsted med drab, siger italieneren.

Europa-Parlamentet vedtog i oktober sidste år en resolution, der fordømmer drabet. Med resolutionen opfordres EU-landene til en fælles våbenembargo mod Saudi-Arabien.

- Vi må stå fast, når det gælder menneskerettigheder. Denne sag skal holdes i live på den politiske dagsorden, siger Panzeri.

Udvalget arbejder på at besøge Saudi-Arabien. Men landet har endnu ikke svaret på, om det er muligt.