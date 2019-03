Kia var træt af sin 'mor-krop': Se den VILDE forvandling

Da 27-årige Kia Sørine Staun tog til en 30-års fødselsdag i 2016, stillede hun sig glædeligt op, da der skulle tages fællesbillede.

Hun smilede og tænkte ikke mere over billedet.

Ikke før dagen efter.

Her landede billedet på Facebook, hvor Kia fik sig noget af chok, for var det virkelig hende, der var på det billede.

- Jeg tænkte med det samme, at det kunne ikke passe, at det var sådan, jeg så ud, fortæller Kia til Ekstra Bladet.

Moderen til to fra Faxe Ladeplads fandt hurtigt vægten frem, og det var ikke gode nyheder, der ramte hende.

122 kilo stirrede tilbage på den unge kvinde, og hun vidste, at der måtte gøres noget.

- Jeg tænkte, det skal fandme være løgn, fortæller hun.

Hurtigt vægttab og operation

Derfor gik hun i gang med sit vægttab, og efter et år havde den unge kvinde allerede smidt 50 kilo.

- Men jeg havde så meget hud, der bare hang efterfølgende, så jeg bestilte tid til en operation i Litauen.

Kia Sørine Stavn havde valgt en operation, der de seneste år er blevet et kæmpe hit blandt kvinder, der har født.

Det kaldes en 'mommy make-over', og den kan hjælpe med at fjerne al det hud, der måtte hænge efter et vægttab eller fødsel.

- Jeg fik fjernet to kilo hud, og jeg fik lavet et stort brystløft. De syede mine mavemuskler sammen, så der ikke længere var noget hud, der hang ned.

Men det var ikke slutningen for Kia, der efter operationen vejede 75 kilo.

- Jeg var glad for operationen, men jeg ville gerne fortsætte.

Derfor begyndte hun også at træne og holdt sit vægttab ved at tælle kalorier.

- Der er så mange slankekure, og jeg har måske prøvet 1000, men det her er det eneste, der virker for mig. Alt det der med at så må man ikke spise det ene eller det andet, det holder slet ikke. Hvis man derimod tæller kalorier, så kan du jo spise, hvad du vil.

Mange reaktioner

Kia har dokumenteret hele sit vægttab på sin Instagram, hvor reaktionerne er strømmet ind.

- Jeg har fået de vildeste reaktioner. Mange vil rigtig gerne vide, hvordan jeg har gjort det, og de synes, det er et godt resultat. Jeg har også modtaget beskeder fra folk, der spørger, om jeg 'bare' er blevet fedmeopereret, men det er jeg jo ikke.

Kia, der før kæmpede med selvtilliden, har nu fået det bedre med sig selv.

- Det er jo ikke en skrøne, at hvis man ser sig i spejlet, og man kan lide det, man ser, så får man det bare automatisk bedre med sig selv. Sådan noget som at tage i svømmehallen er også noget, jeg er glad for at gøre nu.

Men det var ikke den letteste beslutning at vælge en operation.

- Jeg var da bange, selvfølgelig var jeg det, og det gjorde vanvittigt ondt. Det tog otte uger, før jeg kunne komme på arbejde igen.

Ved operationen bliver maveskindet forkortet, og det har for Kia betydet, at hun måtte gå krumrygget i tre uger, inden det begyndte at blive bedre.

Hjælper andre

Alligevel har operationen gjort det nemmere for Kia Staun at nå sine mål, og hun bliver ved med at kæmpe for at holde vægten.

- I starten ville jeg bare under 100 kilo, så ville jeg gerne under 80, så 75 og nu vil jeg gerne holde min vægt under 65.

I dag vejer Kia 64 kilo og er i gang med en uddannelse som kostvejleder, så hun kan hjælpe andre med at nå deres mål.

- Jeg vil klart anbefale mit forløb til andre, men det er vigtigt, at man får den rigtige vejledning af professionelle, hvis man vil i gang med det vægttab.