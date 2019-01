Kidnappede Jayme får stor dusør for at redde sig selv

Da 13-årige Jayme Closs blev kidnappet i starten af oktober, udlovede den lokale butik med de tyrkiske delikatesser, Jennie-O, en dusør på 25.000 dollars (ca. 164.000 kroner) til den eller de, der kunne levere det afgørende tip og hjælpe FBI med at finde hende.

En tre måneder lang eftersøgning fik sin afslutning, da det lykkedes Jayme Closs selv at undslippe sin kidnapper, Jake Patterson, i begyndelsen af januar måned.

Det lykkedes den unge pige at skaffe hjælp hos en nabo, der hurtigt fik fat i politiet. Nu står hun til at få den dusør, som en tyrkisk virksomhed udlovede, da hun forsvandt.

Genforenet med sin tante og gudmor efter 88 dage i helvede. Jennifer Naiberg Smith (Venstre), Jayme Closs (højre) Foto: Ritzau Scanpix

Det skriver Hormel Foods, der er moderselskabet bag Jennie-O, torsdag i en pressemeddelelse.

'Virksomheden har givet udtryk for, at de ønsker at donere 25.000 dollars til Jayme. Vores håb er, at pengene kan gå til de behov Jayme har i dag og i fremtiden'.

Jaymes forældre James og Denise Closs arbejdede i den lokale Jennie-O butik i byen Barron, og derfor har personalet i butikken også været en stor del af eftersøgning på hende, står der i pressemeddelelsen.

'Først og fremmest er vi en stor familie i Jennie-O. Her i Barron kæmper medarbejderne med en meget tragisk hændelse. Samtidig med at vi sørger over tabet af to loyale medarbejdere, er vi taknemmelige for at det lykkedes Jayme at undslippe (sin kidnapper, red.).

Også FBI udlovede en dusør på 25.000 dollars for tip, der kunne lede dem til Jayme Closs, men det er endnu uklart, om de har i sinde at donere pengene til hende.

