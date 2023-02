Kig op! Gode chancer for nordlys over Danmark

Heldige danskere kunne natten til mandag se nordlys over Danmark.

Men hvis du er en af dem, som ikke fik set lysfænomet på den danske nattehimmel søndag, kan du måske stadig nå det.

Solen ser nemlig ud til at blive lige så aktiv natten til tirsdag, fortæller Trine Pedersen, som er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Netop solens aktivitet er blandt det, som afgør, om fænomenet, der ofte ses ved polerne, kan spottes i Danmark.

De rigtige forhold

Samtidig skal vejrforholdene være rigtige, og derfor bliver det formentlig heller ikke alle danskere, som får nordlyset at se i nat.

- Det er klart hertil aften i det meste af Jylland, fortæller Trine Pedersen og fortsætter:

- De steder, hvor der ligger skyer, er ind over Sjælland og Fyn. Syd for Aarhus og ned mod Fanø ligger der også skyer, så der er nok ikke så gode chancer for at se nordlys.

I den øvrige del af Jylland er chancerne derimod gode - især hvis man står højt.

- Der kunne godt blive dannet noget tåge, men med lidt held kan man stå lidt højt og kigge stadigvæk, siger vagthavende meteorolog.

Foto: Kenneth Meyer