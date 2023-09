Kig op: Her kan du se F-16-fly

Som led i fejringen af flagdag for Danmarks udsendte sender flyvevåbnet et par F-16 i luften over Danmark - se ruten her

Tirsdag hejses dannebrog landet over.

Anledningen er flagdag for Danmarks udsendte, som hvert år fejres 5. september for at anerkende og hædre dem, der er eller har været udsendt, samt de pårørende, som har ventet derhjemme.

Traditionen tro sender Flyvevåbnet derfor et par F-16-fly i luften, som i løbet af eftermiddagen vil suse over himlen i det ganske land.

De berømte kampfly kommer vidt omkring, så det gælder om at rette blikket opad. På kortet herunder kan du se ruten, og hvornår du skal kigge op.

Her kan du se ruten. Foto: Forsvaret

Her sker det

Klokken 15 letter først et enkelt fly fra Skrydstrup, inden det bevæger sig mod vest over Ribe, Esbjerg, Ringkøbing og Holsterbro.

Efter at have passeret Flyvestation Karup og Viborg går turen til Aalborg og Frederikshavn, hvor endnu et fly støder til. De to F-16 suser derefter mod Randers og Aarhus, inden turen går over Sjælland.

Klokken 16.18 kommer flyene således forbi Christiansborg, hvor der mellem 15.45 og 16.30 afholdes en parade med deltagelse af blandt andre kongehuset, regeringen, Folketinget og efterladte til dræbte soldater.

Turen går herefter vestpå over Fyn og Trekantsområdet.

60.000 udsendte

Flagdag for Danmarks udsendte blev afholdt for første gang i 2009.

På dagen fejres alle, der har været udsendt for Danmark på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister siden 1948.

Det anslås, at over 60.000 personer har været udsendt siden da.

Ud over arrangementer i København og Flyvestation Karup markeres flagdagen også landet over i de fleste danske kommuner.

På diverse flight-tracker-hjemmesider kan man følge flyene under navnet FLAGDAG.