Kig op! Sjældent fænomen i 10 dage

Et himmelsk show kan de næste ti dage spottes på nattehimlen.

En række planeter vil klynge sig sammen på himlen som perler på en snor. Fire af planeterne vil ikke være til at overse, hvis man bevæger sig ud i mørket.

Det fortæller Christoffer Karoff, der er lektor i rumvidenskab ved Aarhus Universitet, til Ekstra Bladet.

Planet-kavalkade

Det er tale om planeterne Venus, Mars, Jupiter og Saturn, som vil ligge i en række sammen med månen.

- Merkur er med på rækken, men den befinder sig for tæt på solen. Det vil sige, at når man skulle kunne se Merkur, så lyser solen op, så himlen bliver for lys til, at vi kan se, forklarer Christoffer Karoff.

Det skyldes, at Merkur er den tætteste planet på solen, men hvis man ejer et teleskop, kan man alligevel være heldig at spotte planeten i rækken.

- Man skal stå lige på det rigtige tidspunkt. Der skal man altså vide, hvad man gør, fordi solen kommer op lige omkring samtidig, og man må bestemt ikke kigge på solen med sit teleskop, siger lektoren.

Først tilbage i år 2040

Fænomenet vil være tydeligst fra 17. til 27. juni, og det bliver ikke muligt at se samme klynge af planeter igen før år 2040, skriver National Geographic.

- Hvis man går hjem fra en eller anden fest i de her dage, så vil det her ikke være til at tage fejl af på himlen, hvis der ellers er skyfrit, fortæller Christoffer Karoff.

Omkring klokken fem vil det være for lyst til, at man kan se planet-kavalkaden, som til gengæld kan ses på nattehimlen i hele landet.

- Vi plejer at sige, at der ikke må være for meget lysforurening, men de her (planeter, red,) er så klare, så selv i byerne vil man kunne se dem. Man skal bare have relativt frit udsyn mod horisonten i øst, forklarer lektoren.

Sjældent fænomen

Fænomenet er sjældent, fordi det kræver, at planeterne befinder sig på samme side af solen som jorden.

- For at vi kan have et fænomen som det her, skal alle planeterne befinde sig på næsten samme side af solen som os, fortæller Christoffer Karoff.

Det tager mange år, før planeterne befinder sig på rette sted, men når de gør, kan man være heldig at spotte et fænomen som det, der netop nu kan ses på nattehimlen.

- Planterne drejer jo rundt med forskellig hastighed, så jorden har en periode på et år rundt om solen, Mars har på omkring to, og Jupiter har på 10 år, forklarer lektoren.

Det vrimler med fascinerende oplevelser og fænomener i naturen. Ekstra Bladet giver dig her et indblik i fem af de mest spektakulære af slagsen.