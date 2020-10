Kig op! Vild flydag på himlen

Torsdag er der udsigt til ekstra mange fly på himlen - og det er ikke de kommercielle flyselskaber, der igen har fået luft under vingerne.

Derimod er det Forsvaret, der fejrer, at Flyvevåbnet torsdag fylder 70 år.

Den 70-årige fødselar vil fejre sig selv med en række flyvninger - blandt andet med F-16-fly - landet over.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Større øvelse

Både helikoptere og forskellige flytyper vil være i luften i en større øvelse, danskerne kan følge fra landjorden.

Blandt andet vil man i Thisted kunne følge et F-16-angreb på Thisted Lufthavn og Vildsundbroen fra klokken 10.40.

F-16-flyene kommer også over København klokken 13.30 og Kronborg i Helsingør klokken 14.10.

Også fynboerne kan kigge op i løbet af formiddagen, hvor formationsholdet Baby Blue vil flyve på tværs af landet.

Medaljeuddeling

Ud over de mange flyvninger vil Forsvaret også markere dagen over for udvalgte medarbejdere.

I dag vil der blive uddelt en række medaljer samt legater til dem, der har gjort sig fortjent til det.

'Vi har et moderne Flyvevåben, som vores allierede roser og meget gerne vil samarbejde med. Det skyldes ikke mindst de dygtige og meget engagerede medarbejdere,' udtaler forsvarsminister Trine Bramsen ifølge pressemeddelelsen.

Du kan se en oversigt over øvelserne her: