Kigger på Danmark: - Bliver pandemiens værste måned

Vi troede, at det værste var overstået for længst, men sådan er det langtfra.

I hvert fald hvis man skal tro faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause, der i et interview med den amerikanske mediegigant Washington Post kalder den kommende måned for pandemiens værste.

Det gør hun i en artikel, hvor amerikanerne sætter fokus på Danmark som et af verdens omikron-epicentre.

- Den næste måned vil blive den hårdeste i pandemien. Det her vil overvælde hospitalerne. Det er jeg ikke i tvivl om, siger hun til Washington Post.

Test i massevis

Derudover beskrives det, hvordan omikron kan hærge i selv et velhavende land som Danmark, hvor 90 procent er vaccineret. Ligesom vores avancerede og omfattende testsystem også bliver beskrevet.

Søndag steg det samlede antal omikrontilfælde i Danmark til 18.753.

Tallet er en stigning på 21 procent fra lørdagens tal på 15.452. Siden lørdag er 3301 således fundet smittede med omikron.

Varianten er mest udbredt i hovedstadsområdet. Tallene fra SSI viser, at varianten i Region Hovedstaden udgjorde 17,6 procent af alle regionens coronasmittede i uge 49, der løb 6.-12. december.

Håb

Omikron smitter mere end andre varianter, men det er endnu ikke smittet af på antallet af indlagte på intensiv, har professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen søndag bemærket.

- Det er et lille håb om, at færre procentvis af de smittede bliver livstruende syge. Men det er for tidligt at vide, om omikron har et mildere forløb, som sydafrikanerne siger. Men det er en observation, der er glædelig, sagde han.

Først i løbet af juledagene vil man i Danmark kunne se, om omikronvarianten generelt giver et mildere sygdomsforløb og dermed ikke belaster hospitalerne så voldsomt, lød det fra overlægen.

