Kighoste-epidemi: Sådan ved du, om dit barn er vaccineret

Her er SSi's fakta om kighoste:

- Kighoste er en bakterieinfektion med Bordetella pertussis.

- Kighoste forekommer blandt både børn og voksne.

- Hverken vaccination eller tidligere kighoste giver livslang beskyttelse mod ny infektion.

- Formålet med vaccinationsprogrammet er derfor at beskytte de helt små børn.

- Kighoste er yderst smitsom i de første tre-fire uger af det op til tre måneder lange sygdomsforløb.

- Det er især vigtigt at undgå smitte til uvaccinerede spædbørn, da kighoste kan have et alvorligt forløb i denne gruppe.

- Antibiotika-behandling kan anvendes for at forhindre smitte samt som forebyggende behandling ved risiko for smitte til uvaccinerede spædbørn.