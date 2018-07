Killingen Mads reddet af smør: Sad fast i smeltet asfalt

Katte springer ud fra tredje sal på grund af varmen, og kæledyr dør af hedeslag i overophedede biler.

Nu er det blevet så varmt, at de kære kæledyr også er i fare for at sidde fast i smeltet asfalt. Det skete for killingen Mads tirsdag eftermiddag, som heldigvis blev fundet af en opmærksom bilist, der kontaktede Dyrenes Beskyttelse, som kom og hentede katten.

Det var den garvede dyrlæge Erik Garbus, der fik til opgave at redde den søde killing. Han stod i en situation, der var helt uvant for ham.

- Jeg har været dyrlæge siden 1972, og jeg har aldrig oplevet, at en kat er blevet fanget af smeltet asfalt her i Danmark. Det er en helt ny oplevelse for os, siger han til Ekstra Bladet.

Dyrlægen gik dog med krum hals til opgaven.

Artiklen fortsætter under billedet...



Det er en knaldsort bakke smør, der står ved dyrlæge Erik Garbus. Smøret var exceptionelt god til at fjerne tjæren. FOTO: Dyrlægehuset Randers

Det er smøret, der gør det

Killingen Mads var ifølge dyrlægen i livsfare, da den kom til ham. Der er mange giftstoffer i tjære, som ville kunne have slået katten ihjel, hvis den var begyndt at rense sig selv.

Derfor var det godt, at Erik Garbus var snarrådig. Der var nemlig ikke noget middel til at fjerne tjæren ved hånden, hvorfor dyrlægen fandt på at bruge smør.

- Smørret gør det. Det er et kolossalt godt opløsningsmiddel i forhold til tjære. Vi smeltede smørret i en mikrobølgeovn, og smurte katten ind i det.

- Hvordan fandt du på at bruge smør?

- Det eneste svar, jeg kan give, er, at nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger dyrlægen.

Artiklen fortsætter under billederne.

Katten Mads havde en forfærdelig dag, som heldigvis endte godt. Killingen skal nu være på et internat, indtil ejeren henter den, eller den bliver adopteret af en ny familie. FOTO: Dyrlægehuset Randers.

Killingen var udmattet efter redningsaktionen. FOTO: Dyrlægehuset Randers.

Der har desværre ikke være en ejer og hente killingen endnu. Det får Susanne Kjeldberg Jensen, der er områdechef i Dyrenes Beskyttelse, til at overveje, om killingen måske er blevet efterladt med vilje.

Hvis det er tilfældet, spår hun dog, at det ikke vil være et problem at finde et hjem til den ti uger gamle killing. De fleste vil nemlig gerne have killinger, der er vant til mennesker.

'Den har brugt otte ud af ni liv'

Susanne Kjeldberg Jensen er meget bekymret for landets kattekillinger. Den seneste tid har der været flere meldinger om, at katte springer ud af vinduer på grund af varmen.

- Katten Mads har brugt otte ud af sine ni liv. Nu endte den her sag godt, men vi har haft nogle trælse sager, hvor kæledyrsejere ikke lukker deres vinduer, eller kæledyr der bliver glemt i bilen.

- Det er jo ikke fordi, folk er onde. Det er mere bare uheldige omstændigheder, der gør, at dyrene kan komme i fare, siger hun til Ekstra Bladet.

Selvom killingen ikke er blevet hentet efter to dage, håber Susanne Kjeldberg stadig, at den rette ejer dukker op. Men det kan være svært at finde ejerne til katte.

- Det er ikke lovpligtigt at øremærke sin kat, ligesom det er med hunde. Derfor er det meget sværere at finde de rigtige ejere, siger hun.

Killingen vil bo de næste to uger på et internat, indtil den er gammel nok, til at finde sig en ny familie.

Artiklen fortsætter under billedet...



Dagen efter er killingen legesyg igen. FOTO: Dyrlægehuset Randers.

