Kiloene rasler af online-Tina

Tina Therkelsen er med til at bekæmpe corona-kuller. Hun underviser gratis via Facebook i jumping fitness til glæde for sig selv og andre

Skriv til 1224@eb.dk om, hvordan du bekæmper corona-kuller

Med foroverbøjet ryg, rumpen op i luften i takt til den høje musik og sved på panden, står Tina Therkelsen på sin fitnesstrampolin i stuen og råber til telefonen, som er fastgjort med en selfiestang.

En lille mobiltelefon er adgangsnøglen til den store verden, så kan se med og blive inspirerede. Foto: Anders Brohus

Jumping fitness er blevet voldsomt populært, og selvom man måske har tendens til at smile, når man går forbi sådan et hold, skal man ikke kimse af det.

For Tina Therkelsen har det været med med til at give livskvalitet og et stort vægttab.

35 kilo lettere

Tina Therkelsen blev uddannet jumpinginstruktør for omkring fire år siden. Dengang vejede hun 35 kilo mere, end hun gør nu, og det var motivationen for at gå i gang.

- Når man som kvinde ser et trecifret tal på vægten, så kan jeg lige så godt afsløre, at så sker der ting og sager oppe i hovedet på en, siger kvinden, der nu er nede i en størrelse 36.

Tina har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder Sund med Tante T. Foto: Anders Brohus

- Jeg kunne vælge at give op eller tage kampen. Og jeg valgte det sidste.

Selv om man kan sige mange grimme ting om corona, har den fået os danskere til at tænke alternativt.

Så da corona kom, og Tina Therkelsen ikke kunne gøre det, som hun holdt så meget af, havde hun igen samme valg - give op eller tage kampen.

Derfor startede hun en Facebook gruppe, som hedder Sund med Tante T, hvor hun flere gange i ugen streamer en jump-undervisning gratis.

- Jeg får så meget godt ud af det, når jeg står på den her trampolin. Og jeg ved godt, at det normalt er hold, og man er medlem i en forening og sådan. Men her under corona, synes jeg, at vi trænger til at gøre noget godt for hinanden, siger Tina på spørgsmål om, hvorfor det er gratis.

- Og jeg skal jo alligevel jumpe, fortsætter hun.

Fanger dem som gemmer sig

Under første lockdown var Tina Therkelsen, som oprindeligt er uddannet kok, selv hjemsendt.

- Vi var cirka 22 kvinder, som havde investeret i en fitness-trampolin efter holdende lukkede ned, og jeg mærkede bare en kæmpe efterspørgsel. Jeg kunne godt have over ti timer jumphold over Facebook i ugen.

Udover at det giver mulighed for træning til dem, som måske ikke kan få børnene passet, har det også en sidegevinst, mener Tina Therkelsen.

- Jeg ser, at det faktisk godt kan fange dem, som er lidt usikre i at starte til noget nyt. De kan få lov i deres eget tempo og hjemme i deres stue at blive tryg ved trampolinen.

Der er to trampoliner, så andre fra familien kan også være med, hvis de ellers har lyst. Foto: Anders Brohus

Af samme årsag ser Tina heller ikke online-undervisning som noget, der skal forsvinde.

- Jeg har da tænkt mig at blive ved. Der går intet af mig, for at sætte en telefon op i rummet, når jeg jo alligevel skal jumpe. Faktisk synes jeg kun, at det er helt fantastisk, hvis jeg kan være med til at få kvinder til at ændre deres livsstil til noget bedre.

- Jeg ved godt, at mange også gør det for det sociale, så jeg glæder mig da til at få det igen. Men som sagt, så tror jeg på, at det kan få dem der gemmer sig til at være med, og det er jeg glad for.

Selvom Tina Therkelsen har taget online-træning ind for at blive, er det kun her under corona, at alt hvad hun laver, er gratis.

- Når vi må mødes igen, og de forskellige foreninger skal til at tjene penge, vil det kun være en ugentligt træning, som kommer til at streames gratis fra min Facebook.

- Men lige nu under corona, holder jeg fast i alt er gratis, slutter Tina Therkelsen og hopper videre derudaf.

