Kim fandt pommes frites-sauce i naturen: Datoen slog ham helt ud

En lille pose af plastik satte gang i tankerne hos Kim, da han så, at pakken var over 20 år gammel

De fleste, der besøgte McDonald's i 90'erne, husker, hvordan fastfoodkæden pakkede deres pommes frites-sauce ind.

Siden har pakken ændret design, men alligevel er genkendelsen næsten øjeblikkelig, når man støder på den gamle indpakning.

Det er Kim Roed fra Lunderskov og de 14.000 mennesker, der har delt hans opslag på Facebook, enige i.

Kim på 32 år fandt nemlig pakken, der ifølge varedeklarationen er fra 1998, sammen med sin datter Freja på syv år, da de to var ude for at samle skrald tæt på hjemmet.

- Min datter er blevet meget opmærksom på naturen og skrald, og det var hendes idé, at vi samlede skrald ind. På et tidspunkt kommer hun med en håndfuld, og jeg ser pakken og tænker 'det er godt nok længe siden, at pommes frites-sauce har set sådan ud', fortæller Kim Roed til Ekstra Bladet.

Han tænkte med det samme, at det da var 'lige godt satans' og besluttede at lægge den ud på Facebook til vennerne.

Delt 14.000 gange

Det var dog ikke kun vennerne, der endte med at se opslaget. Siden Kim lagde det ud lørdag er det nemlig gået viralt og har lige nu over 5000 interaktioner og over 1000 kommentarer.

I opslaget har Kim Roed nemlig stillet spørgsmålet om, hvor gamle folk var, da pakken udløb.

'Se lige hvad vi har fundet i grøftekanten den er mht 26/12- 1998 det er jo sygt at den ikke er gået mere i opløsning lad nu være med at smide det skidt i naturen ikke for din skyld men for vores børn og børnebørn tænk lige lidt over det jeg var 13 da den her blev smidt hvor gammel var du?' skriver han i det meget delte opslag.

Han mener selv, at opslaget må have 'ramt noget', siden det er blevet delt så meget. Og han er glad for alle de positive kommentarer, men er også ked af dem, der fx hakker ned på McDonald's over, at det er deres plastik, han har fundet i skoven.

- Jeg er da glad for, at det har sat debatten i gang, men det er ikke helt fair, at folk er så hårde ved McDonald's, siger han.

Datteren Freja er også glad for al opmærksomheden, opslaget har fået, men hun forstår ikke helt de høje tal.

- Nej, det er måske lige kompliceret nok for en syvårig, men så var det nemmere at vise hende pakken og sige, at den så sådan ud, dengang far gik i skole, fordi så kunne hun bedre forholde sig til, at pakken var rigtig, rigtig gammel, siger han med et grin.