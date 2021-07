Kim har fået nok: - Jeg ringer til politiet hver dag

Politi: Stigende antal anmeldelser

Ekstra Bladet har spurgt Københavns Politi, hvad de gør for at løse problemerne med støj og fester, og om de kan bekræfte, at der er tale om en stigende tendens. Og det kan de.

- Vi har de seneste år set et stigende antal anmeldelser om høj musik, hvilket vi også har oplevet de seneste weekender. Det er forståeligt nok, at mange gerne vil ud og hygge sig med musik, men man behøver ikke at teste, hvor højt soundboksen kan spille for at have det sjovt. Er man i tvivl, om man spiller for højt, så skru ned for en sikkerheds skyld og tag hensyn, så beboerne i området ikke får ødelagt deres nattesøvn, siger Peter Dahl, politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi.

Ifølge politiet er der visse københavnske bydele, der er hårdere ramt end andre.

- Vi ved af erfaring, at nogle områder er mere udsatte for larm og høj musik end andre, og dem giver vi selvfølgelig ekstra opmærksomhed. Det er for eksempel Nordhavn, Indre By, Islands Brygge, og dele af Nørrebroparken, hvor Københavns Kommune netop har skærpet støjreglerne. Vores oplevelse er, at de fleste lytter, når vi beder dem om at skrue ned, og hvis ikke, følger vi op med påbud, bøde og i sidste ende kan vi beslaglægge musikanlægget, siger Peter Dahl.

Og problemerne er et stort fokusområde for Københavns Politi, lyder det.

- Vi har stort fokus på støj og høj musik. Det betyder, at vores patruljer holder godt øje med, at festerne på byens pladser og parker ikke stikker af, men vi vil også lave målrettede indsatser, hvis vi vurderer, at der er behov for det, siger Peter Dahl.